Телеком: У бренда Yota очередной новый директор - Олег Телюков

13.05.2019, MForum.ru

Yota уже давным-давно утонула в недрах МегаФона, но этому бренду так и не дают спокойно умереть. У компании, весь смысл которой первоначально заключался во внеконкурсном превращении государственного частотного ресурса во вполне ощутимые частные денежные средства (операция, известная на российском телеком-рынке как "йотагейт"), в очередной раз сменился гендиректор. На этот раз на этой странной позиции директора хрен знает чего оказался Олег Телюков, многим известный по работе в МТС.

Саид Мунаев, который занимал кресло руководителя компании с января по май 2019, так и не смог избавиться от унылой приставки и.о., и продолжит работать теперь уже на позиции операционного директора Yota. На нем останется ярмо "операционного управления" и "поддержки бизнес-процессов". Иными словами, он будет продолжит выполнять всю черную работу, тогда как Олегу остается "разработка и реализация новой долгосрочной стратегии компании". Вроде бы замечательная позиция, но только не в условиях недооператора, которым по факту является современная Yota.

Олег, есть идея! Лучшая долгосрочная стратегия - это перестать уже упоминать бренд Yota, вывести его из обращения, и не смущать абонентов основного бренда МегаФон несуществующими ценностями бренда Yota. Вся ценность этого бренда уже утилизована в виде частот, которыми пользуется МегаФон, так не надо ворошить это грязное белье.

Олег Телюков при всем том наш, телекомовский, не какой-нибудь "марсианин" или другой эфэмсиджишних или, прости господи, маркетолог. Начинал в 2000 году в ПАО МТС, с должности специалиста отдела продаж, в 2004 году стал начальником отдела развития дилерских сетей макрорегиона Центр, с 2006 года руководил департаментом по работе с партнерами, в 2007 году добрался до позиции коммерческого директора по работе с розницей сперва в макрорегионе Центр, затем в макрорегионе Москва.

В сентябре 2012 года МТС для Олега завершился и в октябре он перешел в Tele2 на должность гендиректора макрорегиона Северо-Запад, где и отработал 6 лет до сентября 2018 года, когда вдруг оказался в почетном угловом кабинете "советника". Пришлось вновь менять коней, теперь уже на третьего по-счету оператора, в телекоме так часто бывает, но пока что не на МегаФон в его чистом виде, а для начала на "йота", что все же лучше, чем советничество. Надеюсь, на этом странном посту Олег долго не засидится. Будет интересно, чем он себя попробует показать в столь чудной позиции, какие-такие "абсолютно новые для рынка продукты и услуги" он нам представит.

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теги: телеком кадры МегаФон Yota