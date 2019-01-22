Telegram: У Yota будет новый гендиректор

22.01.2019, MForum.ru

Владимир Добрынин, гендиректор MVNO Скартел (обслуживает тарифы Yota оператора МегаФон), более не возглавляет компанию. Пока что его обязанности будет исполнять финансовый директор Скартел Саид Мунаев. Источник: vedomosti.ru.

Бренд Yota вряд ли исчезнет в одночасье. Но ожидать изменений курса в связи со сменой руководства - вполне уместно.

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теги: yota Скартел кадры МегаФон MVNO