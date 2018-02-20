Кадры: Tele2 меняет Ольгу Мордкевич на Дмитрия Холкина

MForum.ru
20.02.2018,
Компания не сообщает о дальнейших планах Ольги Мордкевич, которая работала в Tele2 более 13 лет. Новым директором по ИТ назначен Дмитрий Холкин.
Краткая биографическая справка по Дмитрию Холкину.
Образование:
Институт информационных систем Государственного универитете управления.
Опыт работы:
В 2003–2011 гг. Дмитрий работал в Wrigley региональным финансовым менеджером и контролировал деятельность компании на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Индии, Центральной и Южной Америке, Мексике. Кроме того, Дмитрий Холкин отвечал за проекты интеграции этих регионов в компанию Mars Inc.
В течение последних 5 лет Дмитрий занимал руководящие позиции в X5 Retail Group. В 2011 году он пришел в компанию на должность директора финансовых систем, а в 2015 году стал директором по информационным технологиям и членом правления X5 Retail Group.
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© Алексей Бойко,
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