Кадры: Tele2 меняет Ольгу Мордкевич на Дмитрия Холкина

20.02.2018, MForum.ru

Компания не сообщает о дальнейших планах Ольги Мордкевич, которая работала в Tele2 более 13 лет. Новым директором по ИТ назначен Дмитрий Холкин.

Краткая биографическая справка по Дмитрию Холкину.

Образование:

Институт информационных систем Государственного универитете управления.

Опыт работы:

В 2003–2011 гг. Дмитрий работал в Wrigley региональным финансовым менеджером и контролировал деятельность компании на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Индии, Центральной и Южной Америке, Мексике. Кроме того, Дмитрий Холкин отвечал за проекты интеграции этих регионов в компанию Mars Inc.

В течение последних 5 лет Дмитрий занимал руководящие позиции в X5 Retail Group. В 2011 году он пришел в компанию на должность директора финансовых систем, а в 2015 году стал директором по информационным технологиям и членом правления X5 Retail Group.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

+ +