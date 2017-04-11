Кадры: Tele2 вновь приглашает студентов на стажировку

MForum.ru
11.04.2017,
Замечательная инициатива, ставшая уже своего рода визиткой Tele2 Россия - приглашать студентов на стажировку - Tele2Praktik. Программа действует в 13 регионах присутствия компании.
За годы, которые действует программа, в ней приняло участие уже более 300 студентов и молодых специалистов из разных городов России. В этом году присоединиться к команде Tele2 могут студенты из Владивостока, Владимира, Воронежа, Екатеринбурга, Костромы, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону и С.Петербурга.
Важно отметить, что в Tele2 не пытаются относиться к студентам как к "бесплатной рабочей силе", что, к сожалению, практикуется многими предприятиями, куда ВУЗы страны направляют студентов на летнюю стажировку. По итогам отбора практиканты получат возможность работать в одной из крупнейших телеком-компаний России в течение двух летних месяцев, получая заработную плату - неплохая возможность совместить интересное со вполне ощутимым пополнением бюджета.
Студенты могут выбрать для стажировки одно из интересующих их направлений: техническое, юридическое, управление персоналом, абонентское обслуживание, продажи, финансы, маркетинг, продукты. Кандидатам предстоит пройти серьезный отбор, состоящий из нескольких этапов. Сначала молодым специалистам необходимо заполнить анкету, затем их пригласят в офис компании для тестирования. Студентов, успешно справившихся с тестом, ждет собеседование и бизнес-игра. Последний этап – интервью, на котором финалисты встретятся со своими наставниками.
Работа будет полноценной - ребят и девчат задействуют в реальных текущих проектах компании, они смогут почерпнуть опыт у наставников и попробовать практически применить свои знания.
По завершению практики руководители оценят успехи подопечных. Те, кто добьется наилучших результатов, получат предложения работать в Tele2 в рамках пролонгированной стажировки - с гибким графиком, позволяющим совмещать работу и учебу.
Мой небольшой опыт взаимодействия с такими практикантами Tele2 - только позитивные. Старательные, позитивные ребята. Да и в целом атмосфера в московском офисе Tele2 приятно отличается от атмосферы в других штаб-квартирах. В частности, средний возраст сотрудников ниже, люди "заряжены", искренне заинтересованы в результате. Мои наблюдения подтверждают и те, кто до Tele2 работал в других операторских компаниях, они отмечают искреннюю заинтересованность сотрудников в позитивном результате, неформальное отношение к делу. Возраст сотрудников имеет к этому настрою не последнее отношение. Из мелочей - сейчас мало где в операторских компаниях, например, сохранилась традиция мини-буфетов, бесплатного для сотрудников качественного кофе и чая. Мелочи? Но именно из таких мелочей зачастую складывается атмосфера.
Хотите попробовать свои силы в ежегодной программе стажировки Tele2Praktik, необходимо до 30 апреля заполнить анекту на сайте компании, выбрав свой регион. В центральном, екатеринбургском и пермском офисе Tele2 заявки принимаются до 19 апреля. Так что не откладывайте. С подробной информацией о программе стажировки можно также ознакомиться в официальной группе ВКонтакте.
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