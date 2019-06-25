Телеком: Кадры. Билайн назначил новых региональных директоров

MForum.ru
25.06.2019,
Алексей Левченко
Алексей Левченко назначен на должность исполнительного вице-президента, регионального директора региона Большая Москва с 27 мая. В этом качестве Алексей Левченко войдет в состав правления ПАО "ВымпелКом", заменив Сергея Рубцова (уходит из компании). Ранее Алексей Левченко возглавлял Центральный регион. Состав региона "Большая Москва": Москва и Московская область, Смоленская, Ярославская, Тульская, Тверская, Владимирская, Рязанская, Калужская, Костромская и Ивановская области.
Родился в 1983 году. В 2004 году с отличием окончил географический факультет Московского Государственного Университета, а также имеет диплом MBA Высшей Школы Бизнеса МГУ. До прихода в «ВымпелКом» Алексей работал в международных агентствах маркетинговых коммуникаций BBDO и Grey WorldWide, а также отвечал за развитие бренда Tele2 в 2007 году, запускал коммерческие операции во Владимирском филиале компании.
В Билайн начал работать в 2011 году. Занимал различные должности в региональных управлениях компании, например, в декабре 2014 года - Приволжский регион, в октябре 2015 года был назначен на позицию регионального директора Центрального региона, отвечал за разработку и реализацию стратегий маркетинга и продаж, распределение и развитие технической сети, а также руководил процессами организационной трансформации.
Владимир Шилин
Владимир Шилин назначен на должность регионального директора Центрального региона с 1 июля 2019 года. Ранее Владимир работал региональным директором объединенного региона Восток, занимающего 2/3 территории России, включая 7 часовых поясов.
Родился в 1981 году. В 2003 году окончил Уральский государственный технический университет (Уральский федеральный университет) по специальности «Менеджмент».
Владимир присоединился к команде Билайн в 2003 году и начал путь со специалиста центра обработки клиентских запросов в Екатеринбурге, далее стал начальником отдела корпоративных продаж филиала. В 2008 году Владимир возглавил дирекцию по развитию бизнеса Уральского региона. На этой позиции он руководил процессами интеграции «ВымпелКом» и «Совинтел» в Уральском регионе. В этом же году Владимир занял пост коммерческого директора, а в октябре 2009 года — директора по корпоративному бизнесу Уральского региона. в 2013 году Владимир возглавил весь Уральский регион. С 2015 года Владимир - руководитель объединенного региона Восток.
Ильгиз Азизов
Ильгиз Азизов назначен региональным директором Восточного региона вместо Владимира Шилина с 1 июля 2019 года. До сих пор Ильгиз возглавлял коммерческую дирекцию по развитию корпоративного бизнеса Центрального региона.
Ильгиз Азизов родился в 1980 году. В 2003 году окончил Казанский Государственный Технический Университет им. А. Н. Туполева. В 2008 году получил квалификацию MBA CIO (информационный менеджмент).
До прихода в Билайн Ильгиз занимал различные руководящие позиции в компаниях ОАО «Таттелеком», ЗАО «Татинтелком», а также министерстве информатизации и связи Республики Татарстан. К Билайн присоединился в 2010 году в должности директора по корпоративному бизнесу Казанского филиала. В 2011 году возглавил коммерческую дирекцию по корпоративному бизнесу Сибирского региона. С 2013 года Ильгиз руководил дирекцией по корпоративному бизнесу Приволжского региона с дальнейшим переходом. В 2015 году руководил Саратовским филиалом компании. В 2015 году перешел на должность директора по корпоративному бизнесу в объединенном регионе Центр.
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теги: телеком кадры Билайн Вымпелком
© Алексей Бойко,
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