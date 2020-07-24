Анонсы: Samsung Galaxy 01 Core представлен официально

MForum.ru
24.07.2020,
Компания Samsung официально анонсировала смартфон Samsung Galaxy 01 Core. Ключевые отличия новинки – низкая цена ($75) и компактные размеры. Диагональ экрана Samsung Galaxy 01 Core составляет 5,3-дюйма, разрешение HD+ при соотношении сторон 18,5:9 (1480х720 точек).
Внутри Samsung Galaxy 01 Core нашлось место для MediaTek MT6739, 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти (+карты microSD), 8 Мп тыловой камеры, 5 Мп камере на передней панели и АКБ емкостью 3000 мАч. ОС – Android 10 Go. Впрочем, для устройства с 1 Гб ОЗУ ожидать чего-то иного сложно. На прилавках Samsung Galaxy 01 Core должен появиться уже в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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