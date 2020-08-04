6G: Денис Мантуров рассказал, что в России изучают возможности внедрения сетей 6G

04.08.2020, MForum.ru

Чиновник упомянул о таких изысканиях в интервью ТАСС:

«Пока только могу сказать, что это на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний-производителей "железа" и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами», — пояснил министр Минпромторга.

Как к этому относиться и когда нам ожидать 6G - мое мнение в формате Q&A. А заодно и про 5G.

Q: Как вы считаете, сколько времени (и почему) уйдет на развертывание в российских мегаполисов на 5G? Достаточно ли на мировом рынке устройств с поддержкой 5G?

АБ: Сроки зависят от ряда регуляторных решений, поэтому любой однозначный ответ будет спекуляцией. Необходимо, чтобы выдали "правильные" частоты - тогда включить 5G в Москве, например, можно будет еще до конца 2020 года. Необходимо, чтобы не было искусственных ограничений типа обязательного требования строить сети только на отечественном оборудовании - комплексного решения 5G отечественного производства пока не существует, так что такое решение отодвинуло бы внедрение 5G на годы.

При благоприятном развитии событий, достаточно будет порядка 2-3 лет для формирования первичного покрытия 5G в Москве и Санкт-Петербурге, которое затем можно будет улучшать.

В отношении устройств 5G. Сейчас анонсировано или выпускается уже более 200 устройств с поддержкой 5G, в большинстве своем это смартфоны, поэтому нет проблем с доступностью устройств 5G. Разумеется при условии, что в России операторам не предложат строить сети 5G в каких-то экзотических частотных диапазонах.

Q: Зачем чиновник делает заявление о технологии 6G сейчас? Когда она может появится в России?

АБ: Вполне своевременно говорить о разработке технологий 6G именно сейчас. В ряде стран - США, Японии, Китае, Южной Корее, Франции, соответствующие работы начались еще в прошлом году.

В России, судя по предыдущему опыту, технология 6G станет доступна пользователям не ранее 2031-2033 года. Впрочем, это очень примерный прогноз, поскольку реальные сроки зависят от множества причин, как вне нашей страны, так и внутри нее.

Q: Известно ли сейчас, в чем заключаются преимущества/недостатки 6G? Какие-то потребительские 5G-устройства или базовые станции 5G-ready могут ее поддерживать сейчас? Или же это пока технология для лабораторных исследований?

Говоря о 6G, следует понимать, что пока что только идет подготовка к началу процесса разработки стандартов, которые описывали бы эту технологию. То есть, упрощенно, никто еще не знает, какой в точности будет технология 6G.

Если все же взять на себя смелость и предположить, какой может быть 6G, то речь идет о том, чтобы научиться еще более эффективно использовать частоты, научиться вмещать в каждый Гц полосы частот еще больше информации. Также это еще более высокие скорости передачи информации при еще меньших задержках распространения сигнала. Платой за это, скорее всего, будут сверхнизкие расстояния при использовании сверхвысоких скоростей. Будут задействованы также новые диапазоны частот - вероятнее всего речь пойдет о частотах выше 50 ГГц, и, возможно, о терагерцовых частотах, это уже выше частот СВЧ.

Да, пока что речь идет прежде всего об исследованиях различных диапазонов частот, алгоритмов кодирования информации, методов модулирования радиосигнала. Затем наступит черед стандартизации. И только после этого можно будет говорить о разработке какого-то оборудования.

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теги: 6G шестое поколение