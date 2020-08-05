5G: В T-Mobile US празднуют переход к 5G SA

MForum.ru
05.08.2020,
T-Mobile US сообщает о том, что компания сумела нарастить покрытие 5G сразу на 30% за счет перехода к архитектуре 5G SA. Оператор по-прежнему использует частоты диапазонов ниже 3 ГГц.
T-Mobile не зря провернула объединение со Sprint. Получив тем самым доступ к частотам среднего диапазона, 2.1 ГГц, компания тут же пустила их в ход для развертывания 5G. А теперь еще и перешла на самую передовую конфигурацию сети - 5G SA. От обычной 5G NSA она отличается тем, что все управление сетью 5G происходит в собственном ядре, без использования ядра сети LTE и связанных с этим задержек.
В зоне охвата сети 5G оператора T-Mobile US теперь 4.4 млн кв. км территории страны. На этой территории расположены 7.5 тысяч городов и поселков в которых находится до 250 млн американцев. Теперь для них доступна сеть 5G SA, которая обеспечивает функциональность слайсинга, то есть дает возможность создавать виртуальные сети с выделенной гарантированной полосой пропускания, что крайне важно для самых разных бизнесов.
Достойный ход в большой гонке 5G, которую устроили США, Китай, Южная Корея и Япония. Впрочем, не особо отстает и Австралия. Не быть в этом списке... обидно за державу, не правда ли?
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теги: технологии пятое поколение 5G SA T-Mobile US США
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