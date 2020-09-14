5G: DISH выбрала Nokia поставщиком программного решения 5G ядра

14.09.2020, MForum.ru

Напомню, что DISH намерена построить сеть 5G на принципах Open RAN. А потому уже не удивительно, что компания привлекает к своему проекту очередного вендора.

Nokia, в частности, возьмет на себя управление данными абонентов, устройствам, услуги по интеграции и еще ряд услуг.

Ранее DISH договорилась с такими компаниями как Mavenir и Altiostar о поставке ПО Open RAN, радиооборудование компании будет поставлять не Ericsson или Nokia и даже не Samsung, а японская Fujitsu.

В общем, это будет крайне интересный проект, который вряд ли стартует в ближайшее время. В то же время, у DISH есть жесткий дедлайн. Если к 2023 году ее сеть 5G не будет охватывать покрытием минимум 70% населения США, а это более 230 млн человек, то компании придется выплатить государству штраф в размере $2.2 млрд.

Nokia в последние годы последовательно теряла долю на рынке телеком-оборудования. Компания в последние месяцы делает ставку на Open RAN, пытаясь переломить негативный для себя тренд. Но в итоге, как и другие традиционные вендоры, может потерять даже больше, развивая тему Open RAN.

Источник: seekingalpha.com

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теги: телеком 5G Open RAN США DISH Nokia