5G: DISH выбрала Nokia поставщиком программного решения 5G ядра

MForum.ru
14.09.2020,
Напомню, что DISH намерена построить сеть 5G на принципах Open RAN. А потому уже не удивительно, что компания привлекает к своему проекту очередного вендора.
Nokia, в частности, возьмет на себя управление данными абонентов, устройствам, услуги по интеграции и еще ряд услуг.
Ранее DISH договорилась с такими компаниями как Mavenir и Altiostar о поставке ПО Open RAN, радиооборудование компании будет поставлять не Ericsson или Nokia и даже не Samsung, а японская Fujitsu.
В общем, это будет крайне интересный проект, который вряд ли стартует в ближайшее время. В то же время, у DISH есть жесткий дедлайн. Если к 2023 году ее сеть 5G не будет охватывать покрытием минимум 70% населения США, а это более 230 млн человек, то компании придется выплатить государству штраф в размере $2.2 млрд.
Nokia в последние годы последовательно теряла долю на рынке телеком-оборудования. Компания в последние месяцы делает ставку на Open RAN, пытаясь переломить негативный для себя тренд. Но в итоге, как и другие традиционные вендоры, может потерять даже больше, развивая тему Open RAN.
Источник: seekingalpha.com
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: телеком 5G Open RAN США DISH Nokia
Публикации по теме:
11.09. [Новости компаний] 5G: Huawei захватывает Москву / MForum.ru
09.09. [Новости компаний] Регулирование: Конспекты. Гульнара Хасьянова о перспективах рынка российского телеком-оборудования / MForum.ru
07.09. [Новости компаний] 5G: Samsung выиграл контракт Verizon почти на $7 млрд / MForum.ru
04.08. [Новости компаний] 5G: Dish выбрал облачную платформу VMware для своей сети 5G / MForum.ru
09.07. [Новости компаний] Open RAN: Nokia попытается выжить и победить за счет разворота в Open RAN / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: Motorola работает над смартфоном с кодовым именем Kiev / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Motorola Razr (2020) c поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Honor 30i – тонкий середнячок со стильным дизайном / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeLace Pro обеспечат до 24 часов автономной работы / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Freebuds Pro - "кубические" наушники с продвинутой системой шумоподавления / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Huawei Watch Fit появились в России / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы ZTE Y8 появились в России / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Poco X3 представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Motorola Moto G9 Plus / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Honor 9X Lite доступен в России / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты TCL 10 TABMAX и TCL 10 TABMID / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлены Realme 7 и Realme 7 Pro / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V6 появился в России / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии Enjoy 20 / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 2 появится в России / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A7 (2020) представлен официально / MForum.ru