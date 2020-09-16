5G: Ericsson представил Packet Core Firewall

MForum.ru
16.09.2020,
Packet Core Firewall - это новое облачное решение Ericsson, часть 5G-платформы, предназначенное для защиты опорной сети 5G. Обеспечивается защита данных в плоскости пользователя (User Plane Function) и передовые функции безопасности. Это дает превентивную защиту от угроз при пользовании услугами сети мобильного ШПД и технологиями IoT.
Решение масштабируемое, оно создано на базе технологий, разработанных в A10 Networks и бесшовно интегрировано с Ericsson Packet Core Gateway в двухрежимном ядре 5G Core. В новом решении также реализована поддержка периферийных вычислений (Edge Computing) и сегментирования e2e-сети (Network Slicing).
Внедрение Ericsson Packet Core Firewall обещает сохранить низкую задержку, характерную для сети 5G, причем, как обещает производитель, показатель полной стоимости владения (TCO) может быть снижен более, чем на 50%, если сравнивать с TCO решений с внешними системами Firewall. Это достигается, в том числе, за счет внедрения автоматизации и упрощения эксплуатационных и операционных процессов, поскольку решение представлено единым элементом Cloud Native Network Function (CNF).
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теги: телеком 5G пятое поколение оборудование инфраструктуры Ericsson
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