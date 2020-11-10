Развитие сетей: В Билайн довольны результатами внедрения SON

MForum.ru
10.11.2020,
Билайн внедряет на своей сети в России решение SON (Self Optimized Networks - самооптимизированная сеть). Внедрение решения на базе AI обеспечивает повышение доступных абонентам скоростей передачи данных, надежности сети. В частности, улучшена бесшовность переходов при перемещении клиентов от одной BS к другой. В Краснодаре и Санкт-Петербурге надежность хендоверов выросла на 30%, а в Москве увеличился на 43%.
Механизмы самооптимизации позволяют делать сеть мощнее даже при неизменном объеме сетевого оборудования (не будем забывать, что Билайн также ведет активное строительство). В итоге внедрения SON сеть в Москве теперь может «поднимать» еще более тяжелый трафик – после внедрения системы SON пропускная способность сети выросла на треть. В итоге в третьем квартале 2020 года объем LTE-трафика по данным компании вырос на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:
«Система SON использует одни из лучших практик в области искусственного интеллекта, исследует потребности клиентов и для их удовлетворения управляет ресурсами сети в режиме 24/7. Анализируя сетевую статистику, этажность, плотность застройки и рельеф местности, искусственный интеллект подбирает индивидуальные настройки сети, которые могут удовлетворить потребности клиентов в конкретном месте и в конкретное время. Развитие сети остается стратегическим фокусом Билайн, и мы продолжим внедрять новые технологии в интересах наших клиентов».
В 2020 году компания запустила новую систему SON в регионах с максимальным присутствием клиентов. Билайн полностью внедрил систему в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В дальнейшем Билайн намеревается масштабировать систему на всю Россию.
Вместе с развертыванием системы SON Билайн продолжает поддерживать высокие темпы строительства сети. Компания за 2018 и 2019 годы удвоила сеть 4G в России, а в 3 квартале 2020 года количество вышек 4G увеличилось еще на 20% по сравнению с прошлым годом. В итоге, несмотря на рост трафика, клиенты Билайн ускорились в мобильном интернете во многих регионах России. Например, по сравнению с прошлым годом скорость передачи данных в сети 4G в Москве выросла на 18%, в Санкт-Петербурге и Казани на 28%, в Волгограде на 37%, а в Барнауле на 41%.
Рост скоростей в сети Билайн в Москве подтверждается и результатами внешних исследований.
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теги: Билайн ВымпелКом развитие сетей SON самоорганизованные самоорганизующиеся
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