Развитие сетей: ВымпелКом фиксирует рост потребления трафика в аэропорту Сочи в 1.5 раза за 7 месяцев 2023 года

MForum.ru
08.09.2023,
По данным ВымпелКом, потребление интернет-трафика в сети компании в аэропорту Сочи выросло в 1,5 раза год к году. При этом, говорить туристы стали заметно меньше - на 40%.
В 2023 году билайн расширил сеть 4G в Сочи-Парке, в президентском образовательном центре Сириус, в Олимпийском парке, в ряде туристических мест, например, у достопримечательности "33 водопада" возле аула Большой Кичмай.
В Сочи компания ВымпелКом применяет технологию самооптимизируемой сети (SON - Self Optimizong Networks), которая на базе ИИ обеспечивает бесшовную передачу сигнала от одной базовой станции к другой, когда это требуется для оптимальной загрузки сети. Для клиентов использование SON означает, что сеть работает более стабильно.
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теги: развитие сетей Краснодарский край ВымпелКом билайн 4G LTE
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