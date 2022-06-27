Развитие сетей: Вымпелком ускорил мобильный интернет в Краснодарском крае

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Развитие сетей: Вымпелком ускорил мобильный интернет в Краснодарском крае

27.06.2022, MForum.ru

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Вымпелком сообщает о серьезном увеличении пропускной способности сети 4G/LTE и повышении доступных скоростей мобильного доступа к интернету в Краснодарском крае. В частности, если сравнивать доступные скорости с тем, что обеспечивала сеть 4G билайн в Краснодарском крае в мае 2021 года, рост за год составил 70%.

 

 

В основе улучшения показателей работы сети Вымпелком - рефарминг, то есть перераспредление частотных ресурсов сети в пользу сети 4G/LTE.

Максим Романько, Директор Краснодарского отделения билайн:

«В Краснодарском крае нагрузка на сеть растет быстрее за счет постоянного увеличения потока туристов и внутренней миграции. За год абоненты билайн стали качать на 23% больше контента. Для того, чтобы клиенты пользовались привычными сервисами в комфортном режиме, мы постоянно работаем над сетью и создаем дополнительный запас мощности. Также для удобства абонентов мы запускаем новые технологии и сервисы. В прошлом году в регионе была внедрена система SON (2*), перераспределяющая в автоматическом режиме нагрузку на оборудование при передвижении абонентов. В этом году мы запустили услугу VoLTE, благодаря которой абоненты могут одновременно говорить по телефону и использовать мобильный 4G интернет. Мы провели несколько этапов рефарминга, и каждый из них увеличивает скорость мобильного интернета».

По данным компании билайн, в 2021 году в развитие сетевой инфраструктуры в Краснодарском крае было вложено более 2 млрд рублей. За счет этого, покрытие сети LTE выросло на 36%. В частности, билайн построил новые базовые станции в 40 населенных пунктах края.

пресс-релиз билайн

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теги: телеком билайн Краснодарский край

© Алексей Бойко, MForum.ru

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