Развитие сетей: Вымпелком ускорил мобильный интернет в Краснодарском крае

MForum.ru
27.06.2022,
Вымпелком сообщает о серьезном увеличении пропускной способности сети 4G/LTE и повышении доступных скоростей мобильного доступа к интернету в Краснодарском крае. В частности, если сравнивать доступные скорости с тем, что обеспечивала сеть 4G билайн в Краснодарском крае в мае 2021 года, рост за год составил 70%.
В основе улучшения показателей работы сети Вымпелком - рефарминг, то есть перераспредление частотных ресурсов сети в пользу сети 4G/LTE.
Максим Романько, Директор Краснодарского отделения билайн:
«В Краснодарском крае нагрузка на сеть растет быстрее за счет постоянного увеличения потока туристов и внутренней миграции. За год абоненты билайн стали качать на 23% больше контента. Для того, чтобы клиенты пользовались привычными сервисами в комфортном режиме, мы постоянно работаем над сетью и создаем дополнительный запас мощности. Также для удобства абонентов мы запускаем новые технологии и сервисы. В прошлом году в регионе была внедрена система SON (2*), перераспределяющая в автоматическом режиме нагрузку на оборудование при передвижении абонентов. В этом году мы запустили услугу VoLTE, благодаря которой абоненты могут одновременно говорить по телефону и использовать мобильный 4G интернет. Мы провели несколько этапов рефарминга, и каждый из них увеличивает скорость мобильного интернета».
По данным компании билайн, в 2021 году в развитие сетевой инфраструктуры в Краснодарском крае было вложено более 2 млрд рублей. За счет этого, покрытие сети LTE выросло на 36%. В частности, билайн построил новые базовые станции в 40 населенных пунктах края.
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теги: телеком билайн Краснодарский край
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