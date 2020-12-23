Анонсы: Lava BeU – бюджетный смартфон с оригинальным дизайном

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Анонсы: Lava BeU – бюджетный смартфон с оригинальным дизайном

23.12.2020, MForum.ru

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Индийская компания Lava пополнила свое портфолио устройством с именем BeU. Новинка относится к смартфонам начального уровня, но получила оригинальное оформление задней панели.

Анонсы: Lava BeU – бюджетный смартфон с оригинальным дизайном

Задняя крышка из розового золота дополнена необычным набором хрустальных украшений, ставших частью оформления блока камеры. Фоточасть представлена 13 Мп основной камерой и 2 Мп датчиком глубины сцены. Также на задней панели разместился сканер отпечатков пальцев. Диагональ экрана – 6,08 дюйма, в каплевидном вырезе размещена 8 Мп фронтальная камера. Разрешение дисплея – HD+ с соотношением сторон 19,5:9. Аппаратная платформа базируется на чипсете Unisoc SC9863A дополненном 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость АКБ – 4060 мАч. ОС - Android 10 Go Edition. В Индии купить Lava BeU можно за 6888 индийских рупий ($93).

Анонсы: Lava BeU – бюджетный смартфон с оригинальным дизайном

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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