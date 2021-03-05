Кадры: Вячеслав Николаев - новый президент МТС

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Кадры: Вячеслав Николаев - новый президент МТС

05.03.2021, MForum.ru

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Вячеслав Николаев, президент ПАО МТС, фото пресс-службы компании

Краткая биографическая справка:

Вячеслав Николаев родился в 1970 году. В 1992 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. Ломоносова.

С 1997 по 2000 год работал консультантом в европейских аналитических агентствах European Public Policy Advisers (Великобритания) и J’son and Partners (Швеция).

В 2002-2004 годах — вице-президент инвестиционного банка «ТРАСТ». В банке «ТРАСТ», а также ранее, с 2000 года, в инвестиционной группе «Ренессанс Капитал», курировал аналитику сектора телекоммуникаций.

Начал работу в МТС в 2004 году в блоке продаж и обслуживания Группы МТС, затем занимал руководящие должности в российском подразделении МТС. На протяжении шести лет работал в компании директором по маркетингу массового рынка.

С 2017 по 2019 — вице-президент МТС по маркетингу.

С 2019 года занимал должность первого вице-президента по клиентскому опыту и маркетингу.

С апреля 2020 года — первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Группы МТС.

 

С 13 марта 2021 года Совет директоров ПАО «МТС» Вячеслав Николаев назначен президентом МТС. Его предшественник Алексей Корня с 12 марта переходит на должность первого вице-президента АФК Система.

«В новом качестве президента Группы МТС Вячеславу Николаеву предстоит амбициозная задача — упрочить рыночные позиции МТС как экосистемы цифровых сервисов на базе возможностей телекоммуникационных сетей, завершив, тем самым, глобальную трансформацию бренда МТС. Не менее важной задачей мы видим дальнейшее укрепление традиционных лидерских позиций компании на высококонкурентном телекоммуникационном рынке. Последние годы Вячеслав возглавлял в МТС направления маркетинга, клиентского опыта и экосистемного развития, отвечал за восприятие бренда компании, за качество продуктов и сервисов. Ему удалось выстроить эффективную работу продуктовых команд, перестроить систему взаимодействия с клиентской базой и привлечь в экосистему МТС партнеров из числа мировых лидеров. Высоко оценивая более чем пятнадцатилетний опыт работы Вячеслава в МТС, я уверен, что его профессиональный опыт, стратегическое понимание отрасли, целей и возможностей компании дают ему все шансы преумножить достижения предшественников, повысить акционерную стоимость бизнеса и создать все предпосылки для дальнейшего успешного развития Группы МТС», — отметил председатель Совета директоров МТС Феликс Евтушенков.

«Мы благодарим Алексея Корня за исключительные операционные и рекордные финансовые результаты МТС, достигнутые под его руководством в течение последних трех лет, особенно в условиях сложного пандемийного 2020 года, когда компании удалось вопреки рыночным трендам значительно улучшить бизнес-показатели. Стратегическое видение и глубокая экспертиза в инновациях позволили Алексею успешно реализовать первую фазу стратегии МТС Customer Lifetime Value 2.0 по созданию экосистемы пользовательских сервисов. Большой опыт, управленческий талант и глубокая экспертиза в области финансовых рынков станут залогом успешной работы Алексея на новой позиции в АФК «Система» и помогут корпорации усилить позиции в инновационных направлениях», — добавил Феликс Евтушенков.

Можно с уверенностью утверждать, что компанию МТС Вячеслав Николаев знает очень хорошо. Насколько он сработается с Инессой Галактионовой и Феликсом Евтушенковым, будет любопытно посмотреть. Не хочу никого обидеть, но не удивлюсь, если Вячеслав Николаев будет своего рода "сверхпроводником" решений Феликса Евтушенкова в компании.

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теги: телеком кадры генеральный директор Вячеслав Николаев

© Алексей Бойко, MForum.ru

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