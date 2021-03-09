5G: Benetel представляет O-RU RAN550 для 5G в помещениях

MForum.ru
09.03.2021,
Benetel представляет O-RU RAN550 для обеспечения покрытия в помещениях. Встроенные антенны 4T4R.
Совместимость в рамках концепции Open RAN (O-RAN CUS&M).
Может работать с полосой до 100 МГц. 5G Physical Layer 1 (PHY, L1) разделено между RU и DU (eCPRI Split 7.2x).
Выходная мощность - до 250 мВт, 2 порта 10 Gigabit Ethernet, до 24 dBm на антенну.
Пока что только n78, но n77 и n79 обещают скоро (см. таблицу)
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком пятое поколение 5G Open RAN OpenRAN
Публикации по теме:
09.03. [Новости компаний] Итоги: Ростелеком отчитался за 2020 год / MForum.ru
06.03. [Новости компаний] 5G: Marvell также присоединилась к разработкам Open RAN в формате TIP / MForum.ru
05.02. [Новости компаний] 5G: В UK недовольны ситуацией с малым выбором вендоров 5G / MForum.ru
16.01. [Новости компаний] 5G: Доля Open RAN оборудования на российских сетях 5G может достичь 80% через 10 лет? / MForum.ru
14.01. [Новости компаний] 5G: T-Mobile US подписала многомиллиардное соглашение с Nokia и Ericsson / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Moto G10 Power с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F19 Pro и Pro + 5G представлены официально / MForum.ru
09.03. [Новинки] Слухи: HMD Global может сменить принцип наименований смартфонов Nokia / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON GT представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Maх представлены официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10 представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo S9 5G и S9e 5G представлены официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Meizu 18 и 18 Pro представлены официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Realme GT – самый доступный игровой смартфон со Snapdragon 888 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Red Magic 6 получит инновационную технологию работы с памятью / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Realme C21 представят 5 марта / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy S21 FE / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 10 Pro / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Под брендом Motorola будет представлено 3 модели смарт-часов / MForum.ru
01.03. [Новинки] Слухи: Появились данные о Samsung Galaxy Xcover 5 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Blackview BV6600 с АКБ 8500 мАч оценили в $130 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A32 появился в России / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30А получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11 5G - защищенный смартфон для 5G-сетей / MForum.ru