5G: Benetel представляет O-RU RAN550 для 5G в помещениях

09.03.2021, MForum.ru

Benetel представляет O-RU RAN550 для обеспечения покрытия в помещениях. Встроенные антенны 4T4R.

Совместимость в рамках концепции Open RAN (O-RAN CUS&M).

Может работать с полосой до 100 МГц. 5G Physical Layer 1 (PHY, L1) разделено между RU и DU (eCPRI Split 7.2x).

Выходная мощность - до 250 мВт, 2 порта 10 Gigabit Ethernet, до 24 dBm на антенну.

Пока что только n78, но n77 и n79 обещают скоро (см. таблицу)

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теги: телеком пятое поколение 5G Open RAN OpenRAN