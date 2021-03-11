Анонсы: ASUS ROG Phone 5 представлен официально

MForum.ru
11.03.2021,
Компания Asus официально анонсировала игровой смартфон ROG Phone 5, который вышел в трех версиях: ASUS ROG Phone 5, ASUS ROG Phone 5 Pro и ASUS ROG Phone 5 Ultimate. Причем между ними есть не только технические, но и внешние отличия.
Если в обычном ASUS ROG Phone 5 применен стандартный RGB-логотип ROG, ROG Phone 5 Pro оснащен цветным дополнительным экраном ROG Vision PMOLED, а ROG Phone 5 Ultimate получил Монохромный ROG Vision PMOLED. Кроме того, Pro и Ultimate версии выпускаются только с 512 Гб встроенной памяти, а объемы их ОЗУ составляют 16 и 18 Гб, соответственно. Стандартная редакция ASUS ROG Phone 5 представлена с 8/12/16 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти.
Основа аппаратной платформы – чипсет Qualcomm Snapdragon 888. Диагональ экрана – 6,78 дюйма, причем используется нестандартное разрешение 2448 x 1080 точек. Частота обновления экрана – 144 Гц, опроса сенсора – 300 Гц, пиковая яркость 1200 нит.
Тыловая камера ASUS ROG Phone 5 строенная: основной 64 Мп сенсор Sony IMX686 дополнен 13 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и 5 Мп сенсором для макросъемки. Фронтальная камера представлена сенсором разрешением 24 Мп.
Емкость батареи – 6000 мАч, мощность быстрой зарядки – 65 Вт. Также отметим аудиочасть с усилителем Cirrus Logic CS35L45, ЦАП ESS9280AC Pro и калибровкой GameFX & Dirac HD. Естественно, предусмотрен фирменный набор аксессуаров – джойстик, внешний кулер и т.д. Цена ASUS ROG Phone 5, релиз которого ожидается уже в этом месяце, составит 799 / 899 / 999 евро за версии 8/128, 12/256 и 16/256 Гб, соответственно. Ожидаемый в апреле ASUS ROG Phone 5 Pro оценен в 1199 евро, а ROG Phone 5 Ultimate – в 1299 евро.
© Антон Печеровый,
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