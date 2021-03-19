Слухи: Nokia X20 со Snapdragon 480 замечен в Geekbench

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Слухи: Nokia X20 со Snapdragon 480 замечен в Geekbench

19.03.2021, MForum.ru

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На 8 апреля HMD Global запланировала мероприятие, где ожидается анонс трех новых смартфонов Nokia - G10, X10 и X20. Подробностей об этих новинках пока нет, за исключением «следа» от Nokia X20 в бенчамарке Geekbench.

Слухи: Nokia X20 со Snapdragon 480 замечен в Geekbench

По данным бенчамарка внутри Nokia X20 находится чипсет SM4350 (SoC Snapdragon 480, с поддержкой сетей 5G) дополненный 6 Гб ОЗУ. Впрочем, возможны и другие конфигурации объемов памяти. Также известно, что Nokia X20 работает под управлением Android 11. Возможная цена новинки составит 350 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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