Развитие сетей: Beeline Узбекистан развернул виртуальную платформу SDM на базе решения ZTE

MForum.ru
22.04.2021,
Beeline Uzbekistan развернула крупнейшую виртуализированную платформу SDM (Subscriber Data Management) в Узбекистане, так, по крайней мере, утверждает ZTE.
Также заявляется, что благодаря виртуализированной платформе SDM ZTE, Beeline смог повысить производительность сети, снизив одновременно общие операционные расходы на 60%. А надежность сети при этом выросла до 99,9999%.
Платформа vSDM может служить центром управления не только пользовательскими данными, но и сетями 2G, 3G, LTE, а также EIR - регистром идентификации оборудования, что позволяет обслуживать интегрированное развитие нескольких сетей и обслуживать данные с высокой пропускной способностью. Платформа пригодится и под предстоящее развитие 5G.
SDM - весьма критичный элемент инфраструктуры. Если на нем возникают какие-то сбои, они становятся заметны всем или большому числу абонентов компании. Будем надеяться, что решение vSDM от ZTE окажется надежным, как об этом заявляет поставщик.
Для внедрения платформы vSDM использовалась интеллектуальная система управления инженерными проектами ZTE iEPMS. Система позволяет управлять такими KPI, как поставка оборудования, установка, отладка, первый звонок, приемо-сдаточное тестирование, переключение в коммерческое использование.
В общем, даже противоэпидемические меры не помешали построить, ввести в эксплуатацию и сдать заказчику платформу vSDM.
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теги: телеком Beeline Узбекистан ZTE SDM vSDM
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