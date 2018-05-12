Тарифы: Билайн представил тариф с безлимитным трафиком мобильного интернета - Welcome

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Тарифы: Билайн представил тариф с безлимитным трафиком мобильного интернета - Welcome

12.05.2018, MForum.ru

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Тариф адресован прежде всего иностранцам, которые решили приехать в Россию для участия в ЧМ2018. Но если вам интересен безлимитный по объемам скачивания интернет, то вы также можете захотеть воспользоваться предложением компании "ВымпелКом".

Подключиться к тарифу можно с 11 мая 2018 года. И затем пользоваться мобильным интернетом без ограничений по объему использованного трафика, но с ограничением по максимальной скорости скачивания данных, такое ограничение выставлено на уровне 3.6 Мбит/c. Кроме безлимитного по объему интернета в пакет тарифа входят 30 минут исходящих вызовов - звонить можно как по России, так и за границу. Все входящие бесплатны и не расходуют включенный пакет минут.

О ценах. За 14 дней абонплата составляет 700 рублей, далее можно пользоваться тарифом, оплачивая 350 рублей в неделю.

Подключить тариф клиенты смогут в салонах «Билайн» и в магазинах-партнерах, в том числе в аэропортах, гостиницах и популярных туристических местах. Можно заранее заполнить форму на сайте www.beeline.ru/welcome, забронировать сим-карту и получить ее по прилету в Россию в любом удобном салоне «Билайн».

Как отмечает ВымпелКом, зарубежные гости потребляют все больше мобильного интернета во время визитов в Россию, в 2017 году трафик вырос на 83% относительно 2016 года.

Топ-10 стран ближнего зарубежья (по количеству гостей, посетивших в Россию) в 2017 году

  • Казахстан
  • Украина
  • Беларусь
  • Узбекистан
  • Эстония
  • Азербайджан
  • Латвия
  • Литва
  • Армения
  • Грузия

Если говорить о "дальнем зарубежьи", то Топ выглядит так:

  • Китай
  • США
  • Германия
  • Объединенное Королевство
  • Южная Корея
  • Израиль
  • Польша
  • Финляндия
  • Италия
  • Япония

 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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