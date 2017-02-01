Российский стартап стал победителем евразийского этапа Global Mobile Challenge

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Российский стартап стал победителем евразийского этапа Global Mobile Challenge

01.02.2017, MForum.ru

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1 февраля 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о победе российской команды ConfBot в евразийском этапе крупнейшего в мире конкурса мобильных разработок Global Mobile Challenge.

Российская команда ConfBot завоевала первое место за создание универсального чат-бот-помощника

Российская команда ConfBot завоевала первое место за создание универсального чат-бот-помощника, который помогает организаторам конференций общаться с участниками в мессенджерах в режиме онлайн, в том числе и после завершения мероприятия. Используя это решение, организатор любой конференции может за час настроить кастомизированного помощника для взаимодействия с участниками.

Второе место заняла команда Earlyone из Армении. Earlyone представляет собой мобильную платформу, разработанную для экономии времени, которое люди вынуждены тратить на простаивание в очередях, а также для оказания помощи предприятиям в улучшении качества обслуживания клиентов.

На третьем месте — команда Treepex из Грузии, создавшая приложение для модернизации процесса посадки деревьев с использованием технологии дополненной реальности.

Команды-финалисты евразийского этапа получают не только денежные призы в размере 20 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. долларов США соответственно, но и возможность принять участие в конкурсе Global Mobile Challenge, который пройдет в Барселоне в рамках мероприятия 4FYN на Mobile World Congress.

Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд: «Мы очень активно поддерживаем евразийский конкурс и как партнеры, и как менторы для команд, и как строгие судьи, ведь победитель будет представлять Россию на мировой арене! Это действительно очень здорово, что мы развиваем подобные проекты — это то, что делают и должны делать мировые лидеры в сфере диджитал, такие как Google, Facebook, IBM, Apple, Microsoft, чтобы поддерживать и развивать диджитал экосистему».

Global Mobile Challenge проводится компанией VimpelCom второй год подряд в рамках флагманской социальной программы Make Your Mark («Оставь свой след»). В 2016 году в соревнованиях участвовало восемь стран, в которых присутствует компания, а в 2015 – семь (Украина принимала участие впервые).

Региональный финал представляет собой заключительный этап конкурса, которому предшествовало несколько этапов разработок для участвующих проектов. Для участия в полуфинале были отобраны 24 команды из 8 стран (по три от каждой страны).

Механизм отбора осуществлялся через онлайн-платформу на основе баллов, которые члены жюри из стран Евразии выставили проектам, представленным на конкурс. Эти баллы суммируются для определения команд-победителей, которые проходят в следующий этап конкурса.

Работы 24 команд-участниц оценивались по основным критериям: инновации, коммерческая жизнеспособность проекта, глобальный потенциал и влияние на общество. В состав жюри вошли:

1. Д-р Пэрис д'Эльтраз, профессор предпринимательства в IE Business School, возглавляет Venture Lab

2. Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»

3. Артем Мусинов, директор по инновациям ПАО «ВымпелКом»

4. Снежана Черногорцева, директор по стратегическому маркетингу ПАО «ВымпелКом»

5. Марине Бабаян, директор по корпоративным вопросам и связям с органами государственной власти в VimpelCom Ltd.

6. Илья Кузнецов, директор по инновациям региона Евразия, VimpelCom Ltd.

7. Айк Карапетян, коммерческий директор Beeline Армения

8. Арташес Варданян, гендиректор центра инноваций Microsoft Армении

9. Баграт Енгибарян, директор фонда «Инкубатор предприятий»

10. Максим Байен, старший менеджер по стратегическому маркетингу и развитию бизнеса Ecosystem Accelerator, GSMA Mobile for Development

11. Андрий Дегелер, журналист, специализирующийся на технике и технологиях, автор статей для The Next Web

12. Тон Вант Ноорденде, инвестор в технологические проекты и партнер в компании Keadyn, где он возглавляет направление венчурных инвестиций в капитал «прорывных» технологических компаний.

В мероприятии также приняли участие Дебу Пуркаяста (Debu Purkayastha), международный инвестор и предприниматель из Лондона, который специализируется на ИКТ-секторе, ранее возглавлявший программы слияния и поглощения в Google и Борис Демирханян, заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения.

***

О компании «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в VimpelCom Ltd. (штаб-квартира в Амстердаме), международную телекоммуникационную и технологическую компанию, которая предлагает своим клиентам новые возможности в мире digital. Работая на самых динамично развивающихся рынках мира, VimpelCom Ltd. обеспечивает голосовой связью, услугами передачи данных, фиксированным широкополосным интернетом и digital-сервисами более 200 миллионов человек. Деятельность VimpelCom в области новых технологий связи является движущей силой компании на пути предоставления digital-сервисов для каждого нашего клиента. VimpelCom предоставляет услуги связи в 13 странах мира, включая Россию, Италию, Алжир, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Украину, Бангладеш, Кыргызстан, Таджикистан, Армению, Грузию, Лаос. VimpelCom работает под брендами «Билайн», «Киевстар», WIND, MOBILINK, Banglalink и Djezzy.

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Источник: пресс-релиз компании "ВымпелКом"

 

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