Маркетинг: «Билайн» подключил 500 000 домохозяйств к предложению «ВСЁ в одном»

MForum.ru

Маркетинг: «Билайн» подключил 500 000 домохозяйств к предложению «ВСЁ в одном»

17.01.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

16 января 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подключил 500 000 домохозяйств к конвергентному предложению «ВСЁ в одном» за 10 месяцев 2016 года.

В марте 2016 года «Билайн» представил по-настоящему антикризисное решение – первое в России конвергентное предложение «ВСЁ в одном», где стоимость Домашнего интернета, цифрового телевидения, мобильного приложения «Билайн» ТВ при подключении к тарифам линейки «ВСЁ!» составляет всего 1 рубль в месяц и ни копейкой больше. При этом, чем старше тариф, тем больше услуг за 1 рубль можно получить. В сентябре 2016 года «Билайн» расширил перечень доступных за 1 рубль услуг в предложении «ВСЁ в одном» и включил в него еще один сервис ─ защиту квартиры по программе «Хоть потоп!+» от ОАО «АльфаСтрахование».

Меньше чем за год конвергентное предложение «ВСЁ в одном» завоевало доверие и лояльность жителей 500 000 домохозяйств в более чем 100 крупнейших городах России. Актуальность и востребованность предложения доказаны не только рекордным количеством клиентов за 10 месяцев его существования, но и высоким показателем удовлетворенности (94%), и NPS (65%) подключившихся. По данным внутренней аналитики, клиенты выбирают «ВСЁ в одном» за:

- единый пакет услуг и выгодную стоимость (оплачивая полностью стоимость мобильного тарифа «ВСЁ!», за Домашний интернет и цифровое ТВ, мобильное приложение «Билайн» ТВ и другие услуги в рамках выбранного пакета клиенты доплачивают всего за 1 рубль в месяц;

- единый личный кабинет для управления всеми услугами;

- единый счет оплаты всех подключенных услуг.

Комментирует директор по развитию конвергентного бизнеса ПАО «ВымпелКом» Тимур Аляутдинов: «Билайн» стал первым, кто представил полноценный конвергентный продукт в России, тем самым, предложив именно то решение, которое отвечает потребностям россиян. Мы рады, что «ВСЁ в одном» выбрали уже жители 500 000 домохозяйств в более чем 100 крупных городах России. Особенно приятно, что более 50% подключившихся – новые клиенты «Билайн», которые ранее не пользовались либо мобильными, либо фиксированными услугами «Билайн». За 10 месяцев мы получили столько заявок от жителей новых домохозяйств, неподключенных к «Билайн», что просто не могли не пойти им на встречу. Так в 2016 году мы подключили новые дома в Московской, Смоленской областях, Ставропольском крае, Саратове и Краснодаре, чтобы их жители смогли на собственном примере оценить все преимущества предложения и убедиться, что 1 рубль за Домашний интернет, цифровое телевидение и другие услуги не миф, а реальность».

Подключить «ВСЁ в одном» можно на специальной странице 1rub.beeline.ru, позвонив по бесплатному номеру 8-800-700-8000, в офисах продаж «Билайн» или салонах дилеров в более чем 100 городах присутствия Домашнего интернета и Домашнего цифрового телевидения «Билайн», за исключением Мурманска и Челябинска.

Сервис страхования квартиры «Хоть потоп!+» представлен ОАО «АльфаСтрахование». Лицензия СИ № 2239 от 13.01.2016 г. на осуществление добровольного имущественного страхования (без ограничения срока действия).

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

03.11. [Новости компаний] Итоги: Вымпелком отчитался за 3q2016 / MForum.ru

12.05. [Новости компаний] Итоги квартала: ВымпелКом объявил финансовые и операционные итоги 1q2016. С комментариями / MForum.ru

30.03. [Новости компаний] Тарифы: МГТС предлагает конвергентный пакет с интересными условиями / MForum.ru

30.03. [Новости компаний]  Встречи: Путеводитель по MWC2015 / MForum.ru

03.09. [Новости компаний] LTE-A: Nokia Networks показала агрегацию частот TDD b41 и FDD b3 с использованием чипсета Marvell / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 18:50 Nikkikola Тема: Обновился Swift 2плюс до Х
Что-то часто стали производители новые модели выпускать. За прошлый год у Wileyfox 3 новых Swift вышло. И последний с отличными характеристиками, бакатеря 3010, камеру улучшили, сканер польца. Вот ...
Сегодня 16:57 Hauzik Тема: Посоветуйте крепкий надежный кабель зарядки
Что это за зверь такой, в которого кабель обмотали и чем он так примечателен по своим свойствам?
Сегодня 16:44 brad12 Тема: Вирус или реклама или ЧТО ЭТО ВООБЩЕ?
это скорее всего вирус . его в сервисе удалят . так же могут сказать что нужно перепрошить . но на самом деле этого делать не нужно , это просто вирус. по крайней мере в большенстве случаев .
Сегодня 16:40 brad12 Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
найти могут , если денег дашь , а так просто никто его искать не будет . разве что только в базу краденых закинут. если документы на телефон принесешь . то они максимум через 2 дня на него позвонят , ...
Сегодня 16:36 brad12 Тема: Почему нагреваются смартфоны?
греется но не значительно Lenovo s820. может ли это повлиять на работу телефона ??7

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

17.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus – компактные смартфоны с большими экранами / MForum.ru

17.01. [Новинки] Это интересно: Смартфон Essential от создателя Android вскоре может появиться на рынке / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Sony G3112 и G3221 будут построены на базе MediaTek Helio / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P8 Lite (2017) / P9 Lite (2017) представлен официально / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Защищенные смартфоны AGM X2/X2 Pro получат топовые спецификации / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Play – идеальный «середнячок» для поклонников бренда / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Ultra – смартфон с двойным экраном / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: 26 февраля Nokia предоставит несколько новинок / MForum.ru

11.01. [ПО] Это интересно: Доля Android Nougat стремится к 1% / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: О релизе HTC Desire 650 объявлено за 2 дня до главного события / MForum.ru

10.01. [Технологии] Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек) / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Pegasus 3S – емкий аккумулятор и Android 7.0 из коробки / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: HMD Global официально представила смартфон Nokia 6 / MForum.ru

06.01. [Новинки] Слухи: 12 января компания HTC может представить сразу 3 новых смартфона / MForum.ru

06.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Panda Hand Warmer согреет руки владельца / MForum.ru

05.01. [Новинки] CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение / MForum.ru

05.01. [Новинки]  Анонсы: HomTom HT20 – крепкий смартфон с защитой IP68 / MForum.ru

05.01. [Новинки]  CES 2017: Alcatel A3 XL – новый «бюджетный премиум» / MForum.ru

05.01. [Новинки] CES 2017: ZTE Blade V8 Pro – ответ Honor 6X / MForum.ru

05.01. [Новинки] CES 2017: ASUS Zenfone AR – Tango-смартфон для виртуальной и дополненной реальности / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: