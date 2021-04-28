Итоги квартала: Бизнес Huawei пострадал от американских санкций, но о катастрофе говорить не приходится

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Итоги квартала: Бизнес Huawei пострадал от американских санкций, но о катастрофе говорить не приходится

28.04.2021, MForum.ru

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Huawei отчиталась об итогах 1q2021, показав заметное снижение доходов. Это следствие тех санкций против этой китайской компании, которые применяют США.

 

 

Несмотря на них Huawei сумела заработать за квартал $23,5 млрд (152,2 млрд юаней), что на 16.5% меньше, чем годом ранее. В кратком заявлении в связи с публикацией итогов квартала, китайская компания заявляет, что ее бизнес сетевого оборудования все еще растет, а сокращается только потребительский бизнес, в частности, из-за продажи Honor. Деталей нет, какая часть сокращения вызвана операцией по передаче Honor в другие руки, а какая часть - проблемами бизнес по производству смартфонов Huawei. Учитывая, что они потеряли возможность доступа к Google Play, можно предположить, что этот бизнес также испытывает немалые проблемы.

"2021 год будет для нас еще одним сложным годом", - говорит Эрик Сюй, ротируемый председатель Huawei. Сомнений в этом нет.

Впрочем, Huawei продолжает активно вкладывать в инновации и бороться за сохранение непрерывности поставок, по которым эффективно бьют санкции и противоэпидемические мероприятия.

Huawei показал рост чистой прибыли на 3.8 пп на 11,1%, так что деньги на продолжение разработок у компании есть.

В 2021 году компания Huawei скорректировала курс, сейчас она все более переходит в сегмент B2B, все более активно разрабатывает ПО, облачные технологии и AI. Окажется ли она успешной в этих разработках.

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теги: телеком итоги кварталы Huawei 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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