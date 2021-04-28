Итоги квартала: Бизнес Huawei пострадал от американских санкций, но о катастрофе говорить не приходится

MForum.ru
28.04.2021,
Huawei отчиталась об итогах 1q2021, показав заметное снижение доходов. Это следствие тех санкций против этой китайской компании, которые применяют США.
Несмотря на них Huawei сумела заработать за квартал $23,5 млрд (152,2 млрд юаней), что на 16.5% меньше, чем годом ранее. В кратком заявлении в связи с публикацией итогов квартала, китайская компания заявляет, что ее бизнес сетевого оборудования все еще растет, а сокращается только потребительский бизнес, в частности, из-за продажи Honor. Деталей нет, какая часть сокращения вызвана операцией по передаче Honor в другие руки, а какая часть - проблемами бизнес по производству смартфонов Huawei. Учитывая, что они потеряли возможность доступа к Google Play, можно предположить, что этот бизнес также испытывает немалые проблемы.
"2021 год будет для нас еще одним сложным годом", - говорит Эрик Сюй, ротируемый председатель Huawei. Сомнений в этом нет.
Впрочем, Huawei продолжает активно вкладывать в инновации и бороться за сохранение непрерывности поставок, по которым эффективно бьют санкции и противоэпидемические мероприятия.
Huawei показал рост чистой прибыли на 3.8 пп на 11,1%, так что деньги на продолжение разработок у компании есть.
В 2021 году компания Huawei скорректировала курс, сейчас она все более переходит в сегмент B2B, все более активно разрабатывает ПО, облачные технологии и AI. Окажется ли она успешной в этих разработках.
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теги: телеком итоги кварталы Huawei
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