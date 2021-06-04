Развитие сетей: Билайн вложит миллиард в Ярославской области

04.06.2021, MForum.ru

Билайн сообщает о заключении соглашения о сотрудничестве с правительством Ярославской области "с целью развития цифровой экономики на территории региона".

Это означает, прежде всего, продолжения строительства Билайном телеком инфраструктуры в региона, а также предусматривает другие "инновационные проекты", которые должны способствовать "улучшению качества жизни населения" и "повышению инвестиционной привлекательности региона".

Основное - Билайн готов инвестировать в регионе в собственную инфраструктуру порядка 1 млрд рублей в течение ближайшего года. Можно вспомнить, что годом ранее Tele2, инвестировав в Ярославской области более 610 млн руб, собирался вложить здесь еще 356 млн руб.

В Ярославской области операторы сравнительно активно осваивают имеющиеся у них частотные ресурсы.

Телеком в Ярославской области

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теги: телеком развитие сетей Ярославская область Билайн Вымпелком