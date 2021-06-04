Анонсы: ASUS ROG Phone 5 появился в России

MForum.ru
04.06.2021,
Состоялся российский релиз игрового смартфона ASUS ROG Phone 5. Основа аппаратной платформы – чипсет Qualcomm Snapdragon 888. Диагональ экрана – 6,78 дюйма, причем используется нестандартное разрешение 2448 x 1080 точек. Частота обновления экрана – 144 Гц, опроса сенсора – 300 Гц, пиковая яркость 1200 нит.
Тыловая камера ASUS ROG Phone 5 строенная: основной 64 Мп сенсор Sony IMX686 дополнен 13 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и 5 Мп сенсором для макросъемки. Фронтальная камера представлена сенсором разрешением 24 Мп. Емкость батареи – 6000 мАч, мощность быстрой зарядки – 65 Вт. Также отметим аудиочасть с усилителем Cirrus Logic CS35L45, ЦАП ESS9280AC Pro и калибровкой GameFX & Dirac HD. Российская цена ASUS ROG Phone 5 начинается от 72 990 рублей за версию с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, вариант с 12+256 Гб оценен в 79 990 рублей, старшая (для рынка России) модель с 16 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти – в 89 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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