Анонсы: ASUS представил Smartphone for Snapdragon Insiders

09.07.2021, MForum.ru

Компания ASUS выпустила смартфон под названием Smartphone for Snapdragon Insiders. Как несложно догадаться, новинка сделана в брендинге Qualcomm и адресована фанатам производителя.

Однако, ее «сердцем» стал чипсет Snapdragon 888, а не анонсированный недавно Snapdragon 888+. Довольно странный подход для «фанатского» устройства. Объем ОЗУ – 16 Гб, встроенной памяти – 512 Гб.

Экран аналогичен ROG Phone 5 – 6,78-дюйма при разрешении 2448х1080 точек и пиковой яркостью 1300 нит. Частота обновления экрана – 144 Гц, для защиты используется Gorilla Glass 5. Что интересно, ультразвуковой дактилоскопический сенсор встроен не в экран, а заднюю панель смартфона.

Тыловая камера Smartphone for Snapdragon Insiders представлена связкой из 64 Мп основного сенсора с OIS, 12 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и 8 Мп сенсором с телефотообъективом. Разрешение фронтальной камеры – 24 Мп, при этом за счет увеличения ширины верхней рамки никаких вырезов в экране не понадобилось.

Емкость аккумулятора – 4000 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 5 мощностью 65 Вт. Также внимания заслуживает комплект поставки – наряду со скоростным зарядным устройством и чехлом, он включает в себя TWS-гарнитуру, обеспечивающую «фирменный» звук. Цена ASUS Smartphone for Snapdragon Insiders составит $1499, продаваться новинка будет только в ряде стран.