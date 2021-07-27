Кадры: Максим Коляков возглавил отделение Билайн в Орловской области

MForum.ru
27.07.2021,
Билайн объявил о назначении Максима Колякова директором Орловского отделения компании.
Максим Коляков, директор Орловского отделения компании Билайн
Максим Коляков работает в Билайн с 2003 года, он начинал с оператора абонентской службы в Центре поддержки клиентов. Далее была работа в подразделениях по развитию корпоративных решений и сервисов, техподдержке продаж юрлицам.
С 2012 года Максим руководил отделом разработки и внедрения продуктов компании Дирекции по продажам на массовом рынке Южного региона, затем курировал направление целевого маркетинга.
Региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» Андрей Пятахин:
«Назначение Максима Колякова по итогам внутреннего конкурса демонстрирует сложившийся в Билайн подход: компания стимулирует профессиональный рост сотрудников, а затем доверяет им важные бизнес-задачи на руководящих позициях. Многие руководители Билайн так же, как и Максим, начинали свою карьеру операторами в колл-центре. Это прекрасная школа, которая позволяет получить опыт работы в команде и умение разрешать различные нестандартные ситуации в интересах клиента. В такой клиентоориентированной сфере бизнеса, как телеком, подобные компетенции бесценны. Во главе орловской команды Билайн Максим Коляков сможет использовать свои знания в сфере технологий маркетинговых коммуникаций для того, чтобы развивать бизнес компании в регионе, успешно реализовывать инвестиционную программу по развитию сети и улучшению качества связи для наших абонентов в Орловской области».
Краткая биографическая справка
Коляков Максим Александрович. В 2004 году закончил Донской Государственный Технический Университет, факультет «Технология машиностроения» по специальности «Инженер-технолог». Увлекается бегом, силовыми тренировками, плаванием, горными лыжами и другими активными видами спорта.
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теги: телеком Билайн Вымпелком кадры назначения
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