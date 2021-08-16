Тарифы: МегаФон запускает "Первый семейный" - тариф без абонплаты

16.08.2021, MForum.ru

Семейные тарифы - интересный сегмент, в котором активно работает Билайн. В МегаФон решили усилить к нему внимание и представляют "Первый семейный" - тариф без абонплаты, с безлимитной голосовой связью с членами семьи даже при отрицательном балансе. В тариф также входит неограниченный трафик для общения в популярных мессенджерах.

По данным МегаФон, сейчас до 80% детей в возрасте до 8 лет в России располагают собственным смартфоном или звонилкой. Соответствующие покупки делаются для того, чтобы сохранять возможность связи с ребенком в любой момент времени, возможность определения его местонахождения. Кто-то из родителей руководствуется также идеей приобщения ребенка к использованию современных технологий.

Предлагаемый "Первый семейный" был спроектирован с учетом запросов рынка.

«При разработке тарифа мы ориентировались на запросы и пожелания родителей. Мы понимаем их, поэтому запустили тариф, который может с первого дня пользования дать бесплатную возможность оставаться с ребёнком на связи в любой ситуации. Внутри семейной группы абоненты смогут общаться со своими близкими даже в минусе», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В рамках тарифы абонент получает 1 ГБ мобильного интернет-трафика в месяц. Понятно, что для многих пользователей такой объем трафика недостаточен, так что расчет на приобретение дополнительных пакетов минут и гигабайт.

Для того, чтобы получить возможность безлимитного общения, необходимо вступить в семейную группу, которую можно создать самостоятельно в мобильном приложении оператора в разделе "Моя семья". Группа позволяет объединять до 11 человек. У организатора группы есть возможность контроля балансов участников, а также пополнение баланса. Он может докупать необходимые опции и тарифы. Также ему становится доступна информация о том, что баланс того или иного участника группы приближается к нулю.

Где можно подключить "Первый семейный"? В салоне МегаФон, на сайте оператора или в мобильном приложении.

Акция действует с 11 августа по 19 сентября 2021 года.

теги: МегаФон тарифы семейные тарифы

--