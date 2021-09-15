Анонсы: iPad mini 6 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: iPad mini 6 представлен официально

15.09.2021, MForum.ru

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Компания Apple официально анонсировала компактный планшет iPad mini 6. Новинка получила новый дизайн с узкими рамками и построена на базе новейшего чипсета А15 Bionic, который также является основой актуального поколения iPhone.

Анонсы: iPad mini 6 представлен официально

Нельзя не отметить и фоточасть: тыловую 12 Мп камеру поддерживающую запись видео в формате 4К, 12 Мп фронтальную камеру с углом обзора 122 градуса. Кроме того поддерживается Wi-Fi 6, а через USB Type C iPad mini 6 может не только заряжаться, но и подзаряжать другие устройства. Еще одна фишка новинки – поддержка цифрового пера Apple Pencil второго поколения. Купить новинку с 64 и 256 Гб памяти можно будет в 4 цветах – "серый космос", "сияющая звезда", розовый и фиолетовый, как в версии «только Wi-Fi», так и с поддержкой 4G. Старт продаж iPad mini 6 – 24 сентября, цена – от $499.

Анонсы: iPad mini 6 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по материалам производителя

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