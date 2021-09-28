Анонсы: Xiaomi Civi – тонкий смартфон c интересным дизайном

MForum.ru
28.09.2021,
Компания Xiaomi представила в Китае смартфоны Civi, в которых основное внимание уделено дизайну. Толщина корпуса устройства всего 6,98 мм, а особенность внешнего вида подчеркивает оригинальное оформление задней панели.
Диагональ экрана Xiaomi Civi составляет 6,55 дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек. Выполнен дисплей по технологии OLED, пиковая яркость – 950 нит, частота обновления 120 Гц. Внутри разместились чипсет Qualcomm Snapdragon 778G, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 с быстрой зарядкой 55 Вт.
В круглом вырезе дисплея находится 32 Мп фронтальная камера, тыловая представлена тремя модулями – 64 Мп основным, 8 Мп широкоугольным и 2 Мп макро. Цена Xiaomi Civi составит 2599/2899/3199 юаней за версии 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно. Начало продаж в Китае – 30 сентября.
© Антон Печеровый,
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