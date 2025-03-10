Слухи: Стали известны основные подробности о Xiaomi Civi 5 Pro

MForum.ru

Слухи: Стали известны основные подробности о Xiaomi Civi 5 Pro

10.03.2025, MForum.ru

Xiaomi подтвердила, что скоро выпустит новый смартфон под брендом Civi. Смартфон будет компактным сбалансированным флагманом. Новая утечка от информатора Digital Chat Station раскрыла интересные подробности о новинке с возможным именем Xiaomi Civi 5 Pro.

Слухи: Стали известны основные подробности о Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Согласно утечке, толщина корпуса Xiaomi Civi 5 Pro составит около 7 мм. Но это не помещает оснастить его одноэлементным аккумулятором емкостью 6000 мАч, один из самых больших, которые можно увидеть в столь тонком устройстве.

Для сравнения другие компактные флагманские модели имеют большую толщину при меньшем АКБ. Толщина Xiaomi 15 (китайский вариант) – 8,08 мм при емкости АКБ 5410 мАч, тогда как Vivo X200 Pro Mini оснащен АКБ 5700 мАч при толщине 8,15 мм. Таким образом, Xiaomi Civi 5 Pro будет значительно тоньше, предлагая более крупный аккумулятор. Напомним, Civi 4 Pro прошлого года оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч, размещенный в корпусе толщиной 7,5 мм.

Аппаратная часть будет базироваться на «высокопроизводительном чипсете серии Snapdragon 8, обеспечивающем производительность флагманского уровня». Таким образом, пусть информатор не упомянул явно название чипсета, можно предположить использование Snapdragon 8s Elite. Также упоминается, что тыловая камера Civi 5 Pro может включать 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

В предыдущих отчетах утверждалось, что Civi 5 Pro получит стеклянный корпус и круглый модуль камеры в верхнем левом углу. Также ожидаются изогнутый экран, две селфи-камеры и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на экране. Вероятно, что новинка будет стоить около 3000 юаней (~$415). Ходят слухи, что в Индии устройство будет переименовано в Xiaomi 15 Civi.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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