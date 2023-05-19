Слухи: Xiaomi Civi 3 дебютирует с чипсетом Dimensity 8200 Ultra

MForum.ru
19.05.2023,
В эксклюзивной для Китая серии Xiaomi Civi скоро появится новый представитель, построенный на базе совершенно нового чипсета от MediaTek. Xiaomi Civi 3 станет первым телефоном с Dimensity 8200 Ultra — вероятно, разогнанной версией выпущенного в декабре Dimensity 8200.
Xiaomi также подтвердила, что внесла улучшения в обработку сигнала изображения (ISP). К ним относятся сниженное энергопотребление в приложении камеры, ускоренная скорость съемки и до 30 новых видеофункций, подробности о которых появятся позже.
Предыдущие слухи предполагают, что Civi 3 дебютирует с 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что пара 32-мегапиксельных фронтальных камер от Civi 2 будет сохранена. На задней панели разместится улучшенный 50-мегапиксельный датчик Sony IMX800 в составе основной камеры. Также ожидается аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Информации о дате анонса пока нет.
© Антон Печеровый,
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