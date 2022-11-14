Слухи: Honor 80 представят 23 ноября

MForum.ru

Слухи: Honor 80 представят 23 ноября

14.11.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Недавно Honor подтвердила, что 23 ноября она проведет презентацию. По словам компании, на мероприятии будут представлены складной телефон Honor Magic Vs и Magic UI 7.0. Сегодня было подтверждено, что вместе с упомянутыми продуктами будет запущена серия смартфонов Honor 80.

Слухи: Honor 80 представят 23 ноября

Официальные тизеры показывают, что серия Honor 80 будет оснащена дисплеем с изогнутыми краями. В верхней центральной части имеется вырез в форме таблетки. Вырез в экране меньше, чем вырез для двойной селфи-камеры на Xiaomi Civi 2.

Настройка задней камеры наследует язык дизайна линейки Honor 70. Дизайн на остальной части задней панели похож на водную рябь.

Слухи: Honor 80 представят 23 ноября

Согласно сообщениям, серия Honor 80 будет состоять из трех устройств.

Предполагается, что Honor 80 SE будет оснащен чипсетом Dimensity 1080 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Honor 80, скорее всего, будет оснащен чипсетом Snapdragon 778G+ и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Ожидается, что Honor 80 Pro будет поставляться с чипом Snapdragon 8 Plus Gen 1 на борту и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Также сообщается, что складной телефон Honor Magic Vs будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ожидается, что в нем будет установлена двухэлементная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт.

Серия Honor 80 и Magic Vs могут поставляться с предустановленным пользовательским интерфейсом Magic UI 7.0, основанным на ОС Android 13. По данным источников, толщина Magic Vs составляет 14,3 мм, и, вероятно, он весит меньше, чем прошлогодний складной телефон Honor Magic V. Остальные характеристики Magic Vs могут быть аналогичны его предшественнику.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

09.11. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor 80 получат 160 Мп камеру / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888 / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6C с экраном 90 Гц представлен в Китае / MForum.ru

29.09. [Новинки] Анонсы: Honor X6 – бюджетный смартфон для ЮАР / MForum.ru

16.09. [Новости компаний] Развитие сети: МегаФон нарастил на 42% скорость мобильного интернета в Московском метро / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=1 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 17:29 ABloud Тема: Ярославская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Ярославская область. МТС] МТС нарастил емкость сети в Ярославской области По данным оператора также на 25% выросла средняя скорость мобильного интернета в малых населенных пунктах ...
Вчера 17:14 ABloud Тема: Республика Саха (Якутия). Якутск (04.12.2007)
[Развитие сетей. Якутия. МТС] МТС на треть нарастил скорость мобильного интернета в Нерюнгри МТС провела модернизацию сети в Нерюнгри Нерюнгринского района Якутии.
Вчера 17:12 ABloud Тема: Волгоградская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Волгоградская область. МТС] МТС обеспечил Wi-Fi доступ для абонентов Волгоградского ГТУ Беспроводной интернет стал доступен студентам в общежитиях на проспекте Ленина, 50 и улице ...
Вчера 17:07 ABloud Тема: Мурманская область (12.04.2011)
[Развитие сетей. Мурманская область. МТС] МТС провела модернизацию сети в Мурманской области Как сообщает оператор, расширена территория покрытия, скорость мобильного интернета выросла примерно на ...
Вчера 17:01 ABloud Тема: Тульская область (27.07.2011)
[Развитие сетей. Тульская область. МТС] МТС обновила оборудование в Узловой Тульской области По данным компании, на 40% выросла скорость мобильного интернета. В городе Узловая расположены два ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

14.11. [Новинки] Слухи: Honor 80 представят 23 ноября / MForum.ru

14.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A58 представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Leiсa Leitz Phone 2 с 1-дюймовым сенсором камеры представлен официально / MForum.ru

10.11. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Redmi 11A / MForum.ru

09.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom / MForum.ru

09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10, получивший Helio G99 и 6.4" 90 Гц AMOLED-дисплей / MForum.ru

09.11. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor 80 получат 160 Мп камеру / MForum.ru

09.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G 2023 засветился на официальном сайте / MForum.ru

08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru

03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru

02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru

01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru

01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru

01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: