Слухи: Honor 80 представят 23 ноября

MForum.ru
14.11.2022,
Недавно Honor подтвердила, что 23 ноября она проведет презентацию. По словам компании, на мероприятии будут представлены складной телефон Honor Magic Vs и Magic UI 7.0. Сегодня было подтверждено, что вместе с упомянутыми продуктами будет запущена серия смартфонов Honor 80.
Официальные тизеры показывают, что серия Honor 80 будет оснащена дисплеем с изогнутыми краями. В верхней центральной части имеется вырез в форме таблетки. Вырез в экране меньше, чем вырез для двойной селфи-камеры на Xiaomi Civi 2.
Настройка задней камеры наследует язык дизайна линейки Honor 70. Дизайн на остальной части задней панели похож на водную рябь.
Согласно сообщениям, серия Honor 80 будет состоять из трех устройств.
Предполагается, что Honor 80 SE будет оснащен чипсетом Dimensity 1080 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
Honor 80, скорее всего, будет оснащен чипсетом Snapdragon 778G+ и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
Ожидается, что Honor 80 Pro будет поставляться с чипом Snapdragon 8 Plus Gen 1 на борту и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.
Также сообщается, что складной телефон Honor Magic Vs будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ожидается, что в нем будет установлена двухэлементная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт.
Серия Honor 80 и Magic Vs могут поставляться с предустановленным пользовательским интерфейсом Magic UI 7.0, основанным на ОС Android 13. По данным источников, толщина Magic Vs составляет 14,3 мм, и, вероятно, он весит меньше, чем прошлогодний складной телефон Honor Magic V. Остальные характеристики Magic Vs могут быть аналогичны его предшественнику.
© Антон Печеровый,
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