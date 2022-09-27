Анонсы: Xiaomi Civi 2 со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально

MForum.ru
27.09.2022,
Как и было обещано, компания Xiaomi анонсировала смартфон Civi 2. Новинка адресована дамской аудитории, а основной фокус сделан на стильный дизайн и фотовозможности, включая сэлфи, за которые отвечает сдвоенная фронтальная камера.
Оба сенсора фронтальной камеры имеют разрешение 32 Мп, но второй служит для расширения угла захвата до 100 градусов.
Тыловая камера представлена 50 Мп основным сенсором Sony IMX766, 20 Мп широкоугольным Sony IMX376K с углом захвата 115 градусов и 2 Мп сенсором для макросъёмки.
Также отдельного внимания заслуживает яркий AMOLED-дисплей (пиковая яркость 1000 нит) диагональю 6,55 дюйма и разрешением 2400х1080 точек при частоте обновления 120 Гц.
Остальные спецификации Xiaomi Civi 2 включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13. Купить новинку можно в черной, синей, розовой и белой расцветках за 2399/2499/2799 юаней в конфигурациях 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно. Продажи на домашнем рынке уже начались.
© Антон Печеровый,
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