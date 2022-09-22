Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября

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Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября

22.09.2022, MForum.ru

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Xiaomi собирается представить Xiaomi Civi 2 в Китае 27 сентября, а пока она тизерит особенности своего смартфона нового поколения. К примеру, производитель уже раскрыл дизайн задней и передней панелей смартфона, а также характеристики селфи-камеры.

Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября

Согласно информации, предоставленной брендом сегодня, Xiaomi Civi 2 будет иметь вырез в форме таблетки для двух фронтальных камер. Эта таблетка будет расположена вверху по центру, как на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября

Конечно, смартфоны Android в прошлом имели отверстия в форме таблеток для камер. Но Xiaomi Civi 2 станет первым телефоном с таблеткой в центре. На предыдущих телефонах «таблетки» располагались либо в верхнем левом, либо в верхнем правом углу.

Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября

Как сообщает Xiaomi, в вырезе будут размещены две 32-мегапиксельные камеры. Основной датчик будет иметь антибликовое покрытие ALD, диафрагму f/2.0 и поддержку автофокуса. В то время как вторичный датчик будет оснащен сверхширокоугольным объективом. Две камеры будут сопровождаться подсветкой из четырех светодиодами. Пара светодиодных индикаторов будет располагаться по обеим сторонам динамика.

Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября

Согласно предыдущим тизерам, толщина Xiaomi Civi 2 составит 7,23 мм, вес 171,8 г. В утечках говорится, что он будет работать на SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, но компания еще не это подтвердила официально. Причем, в отличие от оригинальных Xiaomi Civi и Xiaomi Civi 1S, грядущий Xiaomi Civi 2, скорее всего, выйдет и за пределами Китая. Однако фактическое маркетинговое название пока остается загадкой.

Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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