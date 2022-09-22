Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября

22.09.2022, MForum.ru

Xiaomi собирается представить Xiaomi Civi 2 в Китае 27 сентября, а пока она тизерит особенности своего смартфона нового поколения. К примеру, производитель уже раскрыл дизайн задней и передней панелей смартфона, а также характеристики селфи-камеры.

Согласно информации, предоставленной брендом сегодня, Xiaomi Civi 2 будет иметь вырез в форме таблетки для двух фронтальных камер. Эта таблетка будет расположена вверху по центру, как на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Конечно, смартфоны Android в прошлом имели отверстия в форме таблеток для камер. Но Xiaomi Civi 2 станет первым телефоном с таблеткой в центре. На предыдущих телефонах «таблетки» располагались либо в верхнем левом, либо в верхнем правом углу.

Как сообщает Xiaomi, в вырезе будут размещены две 32-мегапиксельные камеры. Основной датчик будет иметь антибликовое покрытие ALD, диафрагму f/2.0 и поддержку автофокуса. В то время как вторичный датчик будет оснащен сверхширокоугольным объективом. Две камеры будут сопровождаться подсветкой из четырех светодиодами. Пара светодиодных индикаторов будет располагаться по обеим сторонам динамика.

Согласно предыдущим тизерам, толщина Xiaomi Civi 2 составит 7,23 мм, вес 171,8 г. В утечках говорится, что он будет работать на SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, но компания еще не это подтвердила официально. Причем, в отличие от оригинальных Xiaomi Civi и Xiaomi Civi 1S, грядущий Xiaomi Civi 2, скорее всего, выйдет и за пределами Китая. Однако фактическое маркетинговое название пока остается загадкой.