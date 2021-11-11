Инвестиции: МТС понравилось инвестировать в экосистему - еще 1 млрд руб!

11.11.2021, MForum.ru

МТС сообщает об увеличении размера венчурного фонда на 1 млрд рублей. В фокусе останутся проекты, которые будут развивать и усиливать позиции существующих продуктов экосистемы на рынке, а также дадут возможности выхода в новые перспективные проекты.

До $2 млн МТС инвестирует в технологические стартапы на посевной стадии, а также в проекты на раунде А. Кроме основных направлений фонда, куда он уже активно инвестировал, то есть к финтеху, медиа, Sharing economy, EdTech и IoT, добавятся также проекты из сферы умного дома, wellness и других направлений, связанных с предоставлением цифровых решений широкому кругу пользователей.

«За два года работы фонда большая часть его средств была проинвестирована и выделение дополнительного капитала является подтверждением ценности этого инструмента для развития группы МТС. Стратегия фонда позволяет отбирать лучшие проекты на рынке для создания новых партнерств или выхода в новые ниши. Например, у МТС уже есть собственные решения для умного дома и вложения в перспективные компании из этой сферы позволят быстро расширить текущий портфель продуктов. Также мы готовы рассматривать цифровые b2c-платформы для запуска новых экосистемных направлений, в том числе wellness», — прокомментировал директор МТС по инновациям и инвестициям Дмитрий Курин.

Венчурный фонд МТС был создан в 2019 году на базе центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. В портфеле фонда - финтех-платформа с ИИ TalkBank, платформа управления клиентскими данными KonnektU, образовательная онлайн-платформа "Академия перемен", а также другие компании.

Рост инвестиций МТС в экосистему вероятно отражает позицию менеджмента компании, который сделал ставку на данное направление и ведет последовательную политику по достижению целей. Как любые венчурные инвестиции - этот подход несет в себе немалые риски, но в случае успеха, выигрыш может быть ощутимым. Учитывая, насколько стагнирующим стал в России телеком-рынок из-за объемного и неэффективного регулирования, телеком-операторы, чтобы не потерять в динамике развития должны искать новые направления деятельности. МТС этим активно занимается. Как, впрочем, и другие участники рынка - вспомнить хотя бы спутниковый проект МегаФона.

--

теги: МТС инвестиции экосистемы

--