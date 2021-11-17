Анонсы: Realme Narzo 50A и Narzo 50i появились в России

17.11.2021, MForum.ru

Бренд Realme объявил о доступности на российском рынке смартфонов Narzo 50A и Narzo 50i. Новинки позиционируются как бюджетные игровые решения, оснащенные большими экранами и емкими батареями.

Ключевые спецификации Narzo 50A включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720х1600 точек, чипсет MediaTek Helio G85, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру с основным сенсором 50 Мп (вспомогательные – 2 Мп портретный и 2 Мп макро), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Рекомендованная розничная цена – 16 990 рублей.

Младшая модель Narzo 50i также оснащена 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+, но остальные спецификации заметно скромнее. Основа модели – 8-ядерный процессор с частотой 1,6 ГГц, объем ОЗУ – 2/4 Гб, встроенной памяти – 32/64 Гб, тыловая камера – 8 Мп, фронтальная – 5 Мп, а емкость АКБ – 5000 мАч. Но и цена заметно скромнее – 8 990 за вариант 2/32 и 10 990 за версию 4/64 Гб.