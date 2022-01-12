Кадры: Бислан Магомадов назначен региональным директором билайн в Южном регионе

MForum.ru
12.01.2022,
Бислан Магомадов назначен региональным директором билайн в Южном регионе
В телекоме Бислан Магомадов работает с 2007 года, в билайн начинал с должности ведущего специалиста поддержки продаж Грозненского филиала ПАО "ВымпелКом", затем был назначен коммерческим директором, а в 2014 году возглавил Грозненский филиал компании. В 2016 году Бислан Магомадов стал территориальным управляющим Краснодарского кластера, с 2020 года - директором Краснодарского отделения билайн.
Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) Александр Торбахов:
«Назначение Бислана Магомадова региональным директором Южного региона – это не только признание его заслуг как грамотного управленца и успехов краснодарской команды билайн, работавшей под его руководством, но и подтверждение эффективно действующей в нашей компании системы подготовки внутренних кандидатов на позиции топ-менеджеров. Бислан трудится в билайн более 14 лет, имеет большой опыт работы в разных регионах Юга России и хорошо знает специфику этой ключевой для нашего бизнеса территории. В 2021 году на Юге мы реализовали крупнейший в истории компании инвестиционный проект по развитию сети. В 2022 году перед командой Юга стоит задача продолжить эти масштабные улучшения, развивая бизнес в интересах наших клиентов. Уверен, что все получится».
Краткая биографическая справка
Бислан Рамзанович Магомадов родился 11 января 1982 года. В 2006 году окончил экономический факультет Марийского государственного университета, в 2007 году - юридический факультет Московского института экономики, менеджмента и права.
Увлекается спортом, путешествиями, совершил мотопробег по России, Европе и США, принимал участие в марафонах
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теги: телеком билайн Вымпелком
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