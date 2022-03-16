Анонсы: Lava Z3 дебютировал в Индии

16.03.2022, MForum.ru

На индийском рынке появился новый смартфон начального уровня - Lava Z3. Новинка базируется на чипсете Helio A20, получила экран с каплевидным вырезом, емкий аккумулятор и дактилоскопический сенсор.

Спецификации Lava Z3 включают в себя 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD+ (720x1600 точек) с защитным стеклом Gorilla Glass 3, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD), тыловую камеру с 8 Мп основным сенсором, 5 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч. Новинка имеет размеры 164,5 х 73,8 х 8,9 мм и весит 192 грамма. Цена новинки на индийском рынке составляет 8 499 рупий, цветовая гамма модели включает в себя синий и голубой варианты.