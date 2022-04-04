Развитие сетей: 12 млрд рублей! Вымпелком рассказал о развитии сети в Московском регионе в 2021 году

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Развитие сетей: 12 млрд рублей! Вымпелком рассказал о развитии сети в Московском регионе в 2021 году

04.04.2022, MForum.ru

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Оператор билайн вот уже второй год развивает сеть в Московском регионе рекордными для этой компании темпами. В частности, в 2021 году инвестиции достигли 12 млрд рублей. Это немногим меньше, чем 15,5 млрд рублей, инвестированные годом ранее.

 

 

Если говорить о железе, то общее число построенных за год новых базовых станций в Московском регионе по данным компании составило 6700, строительство велось как в городе, так и в области.

Основное внимание доставлось новым жилым комплексам и коттеджным поселкам, в частности, ЗилАрт, Бутова Парк-2, Ильинское, Светлогорье и т.д. Также строились или умощнялись сети в торговых и бизнес-центрах, например, Павелецкая Плаза, Мебельный центр Гранд, БЦ Сады Пекина, БЦ Чайка плаза и т.д. В зоне покрытия новой инфраструктуры оказалось порядка 50 тысяч дачных домов. Часть базовых станций была размещена так, чтобы обеспечить покрытие вдоль авто и железнодорожных дорог, компания обещает даже обеспечение бесшовного покрытия на территории от МКАД до ЦКАД.

Эти усилия должны сказываться на качестве пользовательского опыта. Компания ссылается на данные замеров компании DMTEL, которая смело поставила билайн на первое место в рейтинге оценок качества московских операторов. В обзоре Telecom Daily, посвященном московскому метро, отмечено, что билайн обеспечивает стабильное подключение в перегонах и лучшие скорости загрузки в вагонах поезда и на станциях метро. А вы почувствовали улучшение качества услуг билайн в 2021 году?

На расширении возможностей сети компании в Московском регионе в 2021 году сказалось не только строительство новых базовых станций, но и рефарминг частот диапазона 1800 МГц под LTE. В итоге, по данным компании, несмотря на рост потребления мобильного трафика, доступные для абонентов скорости в среднем выросли на 30%. А чтобы удержать на надлежащем уровне качество голосовой связи GSM, было построено 90 новых базовых станций этого стандарта.

На качестве голосовых вызовов положительно сказывается поддержка VoLTE на сети билайн в Московском регионе. По данным компании, около трети клиентов используют для голосовой связи эту технологию. А если говорить о голосовом трафике, то в режиме VoLTE он вырос в разы, а в 2G/3G снизился на 30%.

Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»

«2021 год, как и 2020 стал для нас годом масштабного строительства сети. Мы сфокусировали свои усилия в этот раз на Московской области, так как стремимся предоставлять одинаково высокий сервис как в столице, так и за городом. Такой объем вложений позволит нам в нынешних обстоятельствах поддерживать необходимый уровень сети для связи наших клиентов друг с другом. Мобильный трафик продолжает расти и это говорит о том, что наши услуги востребованы клиентами. В наших планах по мере своих возможностей продолжать инвестировать как материальные, так и человеческие ресурсы, для обеспечения стабильной и качественной связи жителям и гостям столицы».

пресс-релиз Вымпелком

В условиях, когда российские операторы временно потеряли возможности закупки и получения нового сетевого оборудования, которое позволило бы им продолжать развивать сети прежними темпами, все данные о прошлых успехах читаются не с тем интересом, как ранее. Сейчас было бы интереснее узнать, как оператор планирует выстраивать свою тактику в ближайшие месяцы в условиях работы по сути на складских запасах. Надеюсь, что операторы вскоре начнут высказываться на эту тему.

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развитие сетей билайн Вымпелком Московский регион

© Алексей Бойко, MForum.ru

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