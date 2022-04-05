Слухи: InfiRay PX1 – смартфон от производителя тепловизоров

05.04.2022, MForum.ru

Защищенные смартфоны со встроенным тепловизором не являются чем-то новым. Подобные устройства есть в портфолио китайских производителей защищенных устройств. Но компания InfiRay решила составить им конкуренцию, выпустив крепкий смартфон под собственным брендом.

Среди успехов компании InfiRay – камеры ночного видения умеющие определять температуры объектов на большом расстоянии и реализация сенсоров с 8 мкм пикселями, тогда как конкуренты используют 12 мкм. Что касается замеченного в базах TENAA смартфона InfiRay PX1, то новинка представляет собой аппарат с поддержкой сетей 5G, 6,53-дюймовым дисплеем разрешением FullHD, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и строенной тыловой камерой с основным 48 Мп сенсором. Модель чипсета не уточняется, речь идет о 8-ядерном процессоре с рабочей частотой 2 ГГц. Емкость АКБ InfiRay PX1 – 5000 мАч. Толщина новинки – 14,5 мм, вес – 315 г. Таким образом, можно предположить наличие серьезной защиты от падений и других внешних факторов.