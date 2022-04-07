IoT: С 2022 года в бионические протезы Моторики будут серийно встраиваться IoT-чипы билайн

MForum.ru

IoT: С 2022 года в бионические протезы Моторики будут серийно встраиваться IoT-чипы билайн

07.04.2022, MForum.ru

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Это позволит подключать протезы Моторики к IoT-платформе оператора билайн, собирая необходимую статистику. Телеметрия позволяет анализировать процесс реабилитации и корректировать его индивидуально для каждого пользователя. Накопленную базу данных планируется в использовать в дальнейшем для разработки новых устройств с искусственным интеллектом.

 

 

 

Протезами Моторики пользуется более 1700 человек в 12 странах мира. В линейке решений - протезы кисти, предплечья и плеча.

Адаптироваться к бионическим протезам не просто, людям приходится долго пользоваться услугами реабилитологов, чтобы быстрее научиться пользоваться протезом. Индивидуальные рекомендации могут ускорить процесс.

Это новое направление в современной медицине - удаленный мониторинг умных устройств, компенсирующих недостатки тела человека.

В протезы встраиваются модули eSIM и Bluetooth, а также модемы GSM/LTE. Собранные данные накапливаются в "облачке", доступ к которому получает врач через личный кабинет.

Также компания предоставляет возможность тренировки пациентов в виртуальной реальности. Это способ быстро научиться управлять протезом, работать с предметами. Этот способ особенно популярен у детей.

В планах компании Моторика на 2022 год - обеспечить умными протезами порядка 800 человек с ампутацией и врожденными особенностями, подключить их к системе удаленной реабилитации за счет технологий билайн. пресс-релиз билайн

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теги: билайн Моторика

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