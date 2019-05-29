Телеком: Билайн будет взаимодействовать со Сколково в области 5G и IoT

29.05.2019, MForum.ru

Компании Билайн и Фонд Сколково объявили о подписании соглашения в области развития и реализации совместных инновационных и технологических инициатив. Подписывали Александр Поповский от ВымпелКом и Константин Паршин от Фонда Сколково.

Заявленная тема сотрудничество - развитие совместных технологических инновационных экосистем в области передовых технологий, в частности, в 5G и IoT.

Если ближе к конкретике, то планируется создать "центр компетенций", где будет проводится интеграция технологий, разработанных в Фонде Сколково в бизнес Билайн. Возможный формат еще не определен - будет ли это демо-зона или "технологический кластер".

С некоторыми резидентами Сколково Билайн уже работает, в частности, это касается стратапа "Моторика", который разрабатывает роботизированные протезы и технологии реабилитации.

Также оператора интересуют решения для цифровой городской среды Москвы, социальные технологии и сервисы, клиентские истории применения 5G и интернета вещей.

Надеюсь, что это не просто PR-проект, что сотрудничество со Сколково станет еще одним вариантом для Билайн принять участие в раннем тестировании 5G. Также это обеспечит для компании возможность потестировать сценарии IoT, идеи которых можно будет использовать для предоставления новых массовых услуг в масштабах всей сети. Источник: пресс-релиз компании.

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