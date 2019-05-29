Телеком: Билайн будет взаимодействовать со Сколково в области 5G и IoT

MForum.ru
29.05.2019,
Компании Билайн и Фонд Сколково объявили о подписании соглашения в области развития и реализации совместных инновационных и технологических инициатив. Подписывали Александр Поповский от ВымпелКом и Константин Паршин от Фонда Сколково.
Заявленная тема сотрудничество - развитие совместных технологических инновационных экосистем в области передовых технологий, в частности, в 5G и IoT.
Если ближе к конкретике, то планируется создать "центр компетенций", где будет проводится интеграция технологий, разработанных в Фонде Сколково в бизнес Билайн. Возможный формат еще не определен - будет ли это демо-зона или "технологический кластер".
С некоторыми резидентами Сколково Билайн уже работает, в частности, это касается стратапа "Моторика", который разрабатывает роботизированные протезы и технологии реабилитации.
Также оператора интересуют решения для цифровой городской среды Москвы, социальные технологии и сервисы, клиентские истории применения 5G и интернета вещей.
Надеюсь, что это не просто PR-проект, что сотрудничество со Сколково станет еще одним вариантом для Билайн принять участие в раннем тестировании 5G. Также это обеспечит для компании возможность потестировать сценарии IoT, идеи которых можно будет использовать для предоставления новых массовых услуг в масштабах всей сети. Источник: пресс-релиз компании.
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком роуминг Билайн ВымпелКом
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
22.05. [Новости компаний] Телеком: Роуминг. Билайн отменяет плату за входящие в поездках по стране / MForum.ru
11.04. [Новости компаний] Телеком: Билайн предлагает 1 ГБ скоростного трафика в роуминге за 99 рублей / MForum.ru
22.01. [Новости компаний] Телеком: В Билайн подвели итоги поездок клиентов в новогодние каникулы / MForum.ru
10.12. [Новости компаний] Телеком: Конспекты: Ирина Лебедева, Билайн, Бренд Билайн, его позиционирование и восприятие в России / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iPod touch 2019 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi K20 и Redmi K20 Pro / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Moto Z4 уже в продаже / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15 с Helio P22 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Qualcomm и Lenovo представили ноутбук 5G PC на базе Snapdragon / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Z5x – смартфон с емким аккумулятором и круглым вырезом в экране / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Redmi 7A представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Это интересно: KaiOS работает на 100 млн устройств / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A5 2019 оценен в 6490 рублей / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Lite представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei Watch GT Active и Elegant Edition / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: Meizu 16Xs представят 30 мая / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: Спецификации Оppo K3 подтверждены официально / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: В TENAA появилась информация о Redmi 7A / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro за 200 евро появится в Европе 5 июня / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y3 на Helio P35 получил строенную тыловую камеру / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi Note 7S с 48 Мп камерой / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno появился в России / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 9 SE добрался до России / MForum.ru