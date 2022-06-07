Анонсы: Tecno POP 6 с 6,1-дюймовым дисплеем HD+ и АКБ 5000 мАч представлен официально

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Анонсы: Tecno POP 6 с 6,1-дюймовым дисплеем HD+ и АКБ 5000 мАч представлен официально

07.06.2022, MForum.ru

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В Нигерии состоялся официальный анонс смартфона Tecno POP 6. Новинка станет заменой Tecno POP 5, который дебютировал 26 июля прошлого года.

Анонсы: Tecno POP 6 с 6,1-дюймовым дисплеем HD+ и АКБ 5000 мАч представлен официально

Tecno POP 6 оснащен 6,1-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ 720 x 1560 пикселей. В вырезе находится 5-мегапиксельная селфи-камера со вспышкой. На задней панели устройства находится 5-мегапиксельная двойная камера со светодиодной вспышкой.

Внутри новинки нашлось место для 4-ядерного 1,3 ГГц процессора, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость АКБ Tecno POP 6 – 5000 мАч, но подключение зарядного устройства идет через microUSB, поддержки быстрой зарядки нет. Также отметим дактилоскопический сенсор на задней панели.

ОС – Android 11 в версии Go. Размеры новинки 157,8 х 73,84 х 9,7 мм. Цена Tecno POP 6 на рынке Нигерии составит $130, купить его можно будет в цветах Sea Bluet, Sky Blue и Lime Green. Данных о релизах в других странах пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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