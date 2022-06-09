Микроэлектроника: Цены на материалы для микроэлектроники растут на 20-30%

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Микроэлектроника: Цены на материалы для микроэлектроники растут на 20-30%

09.06.2022, MForum.ru

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Нет сомнений в том, что это вызовет дальнейший рост цен на конечные изделия, такие как автомобили, компьютеры и смартфоны, — уверены в NikkeiAsia.

 

 

В частности, Sumco поднимет цены на кремниевые пластины 30%, тогда как Showa Denko на 20% поднял расценки на газ высокой очистки.

Японские производители материалов реагируют на высокий рыночный спрос и те проблемы, которые вызвали в мире события, начавшиеся 24.02. Растущие затраты производителей могут привести к росту цен на такие продукты, как автомобили и бытовую электронику.

Производитель пластин Sumco будет наращивать цены на кремниевые пластины, основу производства микросхем. Компания намерена повысить цены на 30% в период между 2022 и 2024 годом. Спотовые цены на пластины растут с конца 2021 года, но в компании решили поднять цены и на продукцию, которую поставляет по долгосрочным контрактам, ссылаясь на то, что на них приходится основной объем производимых пластин.

В 2021 года мировые поставки кремниевых пластин достигли рекордно высокого уровня, на 14% больше, чем по итогам 2020 года. «Мы не можем поддерживать наши объемы поставок на том уровне, чтобы удовлетворить спрос», — признает Маюки Хашимото, председатель и главный исполнительный директор Sumco. При этом, компания готова инвестировать в расширение производства пластин в общей сложности $2,6 млрд — новые предприятия планируется построить в Японии и на Тайване.

Что касается Showa Denko, этот производитель на 20% повысил расценки на газ высокой чистоты (какой конкретно газ — не сказано, идет ли речь о CF4, SF6 или о каком-то?), который используется для травления и очистки пластин. В качестве обоснования компания заявила о росте цен на исходные компоненты и росте транспортных расходов.

Начиная с 2021 года Sumitomo Bakelite поднял цену на пластик, используемый для корпусирования чипов, примерно на 20%. Shin-Etsu Polymer, подразделение компании Shin-Etsu Chemical, повысило цены на контейнеры для транспортировки пластин примерно на 20%.

Ранее Украина и Россия поставляли ряд сырьевых позиций мировым производителям. После 2014 года компании нарастили соответствующие запасы и диверсифицировали поставщиков что смягчило влияние событий после 24.02 на производство. Но есть обоснованные опасения того, что дальнейшие закупки сырья покажут продолжение роста цен на материалы.

По данным компании Omdia, цена на неон у некоторых производителей выросла в 3-4 раза, а у кого-то — в 10 раз. \\

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теги: микроэлектроника материалы рост цен тренды

© Алексей Бойко, MForum.ru

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