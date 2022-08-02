Развитие сетей: МегаФон развивает сеть LTE в Якутии

02.08.2022, MForum.ru

МегаФон развернул LTE сеть в селах Абага, Юнкюр, Кыллах и Нерюктяйинск 1-й на юго-западе Якутии в Олёкминском районе. Возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом получили почти 4 тысячи жителей этих населенных пунктов. Раньше здесь была только голосовая связь оператора. Теперь, кроме мобильного интернета, возможна также голосовая связь по технологии VoLTE.

«В Якутии на протяжении 5 месяцев в году температура опускается ниже минус 35 градусов. В таких реалиях интернет является одним из важных средств досуга и связи у жителей, особенно небольших и отделенных поселений, – отмечает Мария Мамедова, директор МегаФона в Якутии. – Поэтому цифровое развитие небольших сел, удалённых от регионального центра, имеет особое социальное значение и является нашим приоритетом».

МегаФон развернул сеть LTE в Якутске в июне 2014 года. В регионе услуги LTE оказывают также МТС и билайн.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Якутия Саха