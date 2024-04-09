Развитие сетей: МегаФон в Якутии - LTE получили вахтовые поселки и участки прииска Маят

09.04.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает об очередном кейсе развития покрытия 4G/LTE в Якутии. На сегодня это самая совершенная технология, доступная жителям России. С недавних пор услуги связи на базе сети 4G/LTE пришли на производственные участки прииска Маят и в четыре вахтовых поселка АО "Алмазы Анабара" - якутского предприятия по добыче алмазов на россыпных месторождениях (входит в состав АК "АЛРОСА").





Карта покрытия на сайте МегаФон не успевает за развитием сети - отметка в центре приходится на поселение Эбелях, но покрытие в нем еще не показано.

Вахта длится в течение нескольких месяцев, поэтому в таких местах особенно важно иметь доступное покрытие и возможность быстрого подключения к интернету. Поддерживается и режим голосовой связи VoLTE.

В рамках проведенных работ, были модернизированы 3 базовых станции, на них добавилась поддержка дополнительных частотных диапазонов, что позволило расширить покрытие и нарастить скорость передачи данных. До сих пор вахтовикам на участках вблизи поселений Эбелях, Сыскылах Анабарского улуса и Талахтах Оленекского улуса в сети МегаФона была доступна только голосовая связь. На участке Моргогор специалисты установили BS с поддержкой нескольких диапазонов частот и запустили здесь связь 4G.

Анабарский и Оленекский улусы, где круглый год идет добыча алмазов, находятся в арктической зоне, где вечная мерзлота, экстремальный климат и сложная логистика. Зимой температура здесь опускается до минус 60° и несколько месяцев длится полярная ночь. В партнерстве с алмазодобывающим предприятием, ведущим обустройство и эксплуатацию участков, специалисты МегаФона улучшили качество голосовой связи, подключили высокоскоростной мобильный интернет на производственных площадках и в вахтовых жилых комплексах. Это позволило обеспечить более комфортное пребывание вахтовиков в рабочих поселках — теперь они смогут общаться по видеосвязи, оперативно получать новости и госуслуги в электронном виде и разнообразить форматы отдыха.

«Мы активно работаем над расширением покрытия 4G в арктической зоне Якутии, подключаем современный цифровые сервисы для добывающих предприятий и вахтовых поселков. Качественная связь помогает повысить оперативность рабочих коммуникаций, а в будущем может стать базой для цифровизации производственных процессов. Запуск LTE позволил существенно ускорить передачу данных на этих производственных объектах», - рассказывает руководитель по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Республике Саха (Якутия) Мария Харлампьева.

АО «Алмазы Анабара» является самым крупным предприятием в мире по добыче алмазов на россыпных месторождениях. В настоящее время разработка месторождений осуществляется на двух приисках Маят и Молодо. Для работы на них обустроены 5 стационарных вахтовых поселков, где может проживать до 2000 человек. Большинство работников промышленного предприятия — жители сельских районов Якутии, в том числе арктических улусов.

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теги: развитие сетей Якутия МегаФон

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