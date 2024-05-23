Развитие сетей: МегаФон в Якутии - связь и интернет LTE/4G пришли в Асыму, Орто-Сурт, Эбя и Тамалакан

MForum.ru
23.05.2024,
Более 2 тысяч жителей 4-х якутских поселений получили покрытие 4G/LTE. Были построены новые базовые станции в селах Асыма и Орто-Сурт Горного улуса, а также Эбя Вилюйского улуса и Тамалакан Верхневилюйского улуса. Все эти села удалены от столицы региона, Якутска, на сотни километров.
Базовые станции в Асыме, Тамалакане и Эбе также покрывают участки автомобильной дороги «Вилюй», которая проходит рядом с селами. Трасса связывает труднодоступные поселения Якутии с «большой землей».
«Мы последовательно развиваем сеть 4G в Якутии, делая акцент на локациях, которые удалены от регионального центра. В прошлом году современный мобильный интернет МегаФона был запущен в селах Юрюнг-Хая, Улахан-Ан, Булун, Томтор. Инвестируя в строительство новых телеком-объектов в небольших населенных пунктах, мы помогаем жителям в решении бытовых и рабочих вопросов, обеспечиваем возможность получить доступ к дистанционному образованию и другим ресурсам, без которых сегодня не обойтись», — рассказала директор МегаФона в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.
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теги: развитие сетей МегаФон Якутия
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