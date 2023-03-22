Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытие LTE на Талаканском месторождении

22.03.2023, MForum.ru

МегаФон обеспечил многослойное покрытие на Талаканском месторождении, расположенном на юго-западе Якутии. Ближайший город - Киренск в 300 км. Разработку недр ведет компания "Сургутнефтегаз".

Для обеспечения покрытия МегаФон в 5 раз расширил сеть МегаФон на месторождении. Это потребовало также расширения транспортного канала. Сейчас сеть LTE работает на месторождении в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц и 2100 МГц, что обеспечивает, как связность покрытия, так и высокие скорости доступа к интернету. Интересно, какой задействован траснпортный канал? Идет ли речь о подключении через спутник, радиорелейной линии или до месторождения дотянули оптоволокно? К сожалению, этой информации в сообщении компании нет.

«Мы понимаем, что мобильная связь стала необходимым элементом для комфортной работы и отдыха вахтовиков, поэтому наращиваем покрытие месторождений, находящихся не только в Югре и на Ямале, но за пределами округов – там, где трудятся жители наших северных регионов. Инженеры компании имеют большой опыт строительства базовых станций на труднодоступных территориях и при возведении телеком-объектов учитывают перепады рельефа, экстремальные погодные условия и сложности логистики», – отмечает директор МегаФона в ХМАО и Югре Дмитрий Мелихов.

МегаФон активно сотрудничает с добывающими компаниями с тем, чтобы обеспечить подключенность для сотрудников-абонентов и соответствующих бизнесов. Ранее услуги мобильной связи появились на таких месторождениях ХМАО-Югры как Федоровское, Ватьёганское, Самотлорское, Ем-Ёговское, Аганское, Кетовское, Приобское, Новомолодежное, Быстринское, Южно-Ягунское, Повховское, Талинское и Южно-Сургутское. На Ямале базовые станции оператора установлены на Бованеноковском, Русском, Самбургском Холмогорском, Суторминском, Вынгаяхинском, Салмановском и Харасавэйском месторождениях.

пресс-релиз МТС

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теги: развитие сетей Якутия

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