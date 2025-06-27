Развитие сетей: МегаФон в Якутии - в Мирнинском районе улучшена связь и мобильный интернет

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Якутии - в Мирнинском районе улучшена связь и мобильный интернет

27.06.2025, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, построены дополнительные базовые станции в городе Мирный, кроме того, проведен апгрейд оборудования в поселках Удачный, Айхал и Алмазный. В этих населенных пунктах живет более 60 тысяч человек. Год к году трафик вырос на 17%.

Специалисты МегаФон развернули в Мирном 2 базовые станции LTE, работающие в 3-х частотных диапазонах, что позволило нарастить и покрытие, и емкость сети. В поселках прошел рефарминг частот, что позволило запустить еще один слой LTE. В итоге средние скорости выросли до 25-30 Мбит/с в направлении "вниз", в Удачном максимальная скорость загрузки достигает 150 Мбит/с.

«Стабильная связь и доступ к интернету в регионе как Якутия — это не просто услуга, а жизненно важный фактор. Мы постоянно совершенствуем телеком-инфраструктуру. Наши специалисты провели комплекс работ по улучшению сети в Мирнинском районе: построили две станции и модернизировали ещё шесть», — отметила Мария Мамедова, директор МегаФона в Республике Саха (Якутия).

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теги: Якутия развитие сетей Мегафон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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