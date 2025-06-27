Развитие сетей: МегаФон в Якутии - в Мирнинском районе улучшена связь и мобильный интернет

MForum.ru
27.06.2025,
Как сообщает МегаФон, построены дополнительные базовые станции в городе Мирный, кроме того, проведен апгрейд оборудования в поселках Удачный, Айхал и Алмазный. В этих населенных пунктах живет более 60 тысяч человек. Год к году трафик вырос на 17%.
Специалисты МегаФон развернули в Мирном 2 базовые станции LTE, работающие в 3-х частотных диапазонах, что позволило нарастить и покрытие, и емкость сети. В поселках прошел рефарминг частот, что позволило запустить еще один слой LTE. В итоге средние скорости выросли до 25-30 Мбит/с в направлении "вниз", в Удачном максимальная скорость загрузки достигает 150 Мбит/с.
«Стабильная связь и доступ к интернету в регионе как Якутия — это не просто услуга, а жизненно важный фактор. Мы постоянно совершенствуем телеком-инфраструктуру. Наши специалисты провели комплекс работ по улучшению сети в Мирнинском районе: построили две станции и модернизировали ещё шесть», — отметила Мария Мамедова, директор МегаФона в Республике Саха (Якутия).
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Якутия развитие сетей Мегафон
Публикации по теме:
23.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Якутии - связь и интернет LTE/4G пришли в Асыму, Орто-Сурт, Эбя и Тамалакан / MForum.ru
09.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Якутии - LTE получили вахтовые поселки и участки прииска Маят / MForum.ru
07.02. [Новости компаний] MVNO: СберМобайл для расширения абонентской базы и развития услуг выбрал МегаФон в качестве дополнительного инфраструктурного партнера / MForum.ru
13.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей - Владимирская область, Якутия и Красноярский край / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытие LTE на Талаканском месторождении / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Экологичный смартфон Fairphone 6 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Oppo Reno 14 5G представлена в Японии / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 13A для японского рынка представлен официально / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон iQOO Z10 Lite официально представлен в Индии / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Trump Mobile T1 представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Анонсирован Realme Narzo 80 Lite 5G с Dimensity 6300 и аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны серии Smart 10 / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Предсказана производительность бенчмарков Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 / MForum.ru